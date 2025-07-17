越南与南非深化议会合作

7月16日，武鸿青在南非开普敦议会大厦会见了南非全国省级事务委员会（上议院）主席雷菲尔韦·姆特什韦尼-齐帕尼。此前，7月15日，武鸿青与南非国会副主席安娜莉·洛特里特举行了会谈。



双方一致同意，在现有双边合作机制基础上，进一步加强各级别交流，深化“致力于合作与发展的伙伴关系”，推动两国关系向更务实、更深入的方向发展。



在多边合作方面，双方同意延续传统，继续在国际议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）等机制中保持协调配合。越南建议南非支持其在多边机构的候选提名，并协助越南深化与非洲联盟（AU）、南部非洲发展共同体（SADC）等区域组织的合作。



经贸领域，双方同意加快敲定双方各50种潜在出口产品清单；推动签证便利化，促进旅游合作；鼓励两国企业在电动车、矿产加工、电子零部件、工业机械、石油、可再生能源、软件及家具等领域开展投资合作；加强市场信息、投资政策共享，并通过招商代表团、论坛等形式促进企业对接。



双方强调，议会合作应成为双边关系的重要支柱，具体举措包括：加强高层互访、专门委员会对接及议员交流；推动签署两国议会合作谅解备忘录；协同监督已签署合作协议的落实，并推动尽快签署《避免双重征税协定》《普通护照互免签证协定》《科技与创新合作协定》及《高等教育合作备忘录实施计划》等文件。



访问期间，武鸿青还于7月14日在约翰内斯堡与南非工商会（SACCI）举行工作会谈，探讨经贸合作机遇。同日，在比勒陀利亚的越南驻南非大使馆，武鸿青看望使馆工作人员，并与越南侨胞代表亲切交流。（完）

越通社