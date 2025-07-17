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越南与南非深化议会合作

越通社驻南非记者报道，越南国会副主席武鸿青于7月14日至16日对南非进行正式访问。访问期间，武鸿青一行与南非议会高层举行系列会谈，推动两国多领域合作取得新进展。

7月16日，武鸿青在南非开普敦议会大厦会见了南非全国省级事务委员会（上议院）主席雷菲尔韦·姆特什韦尼-齐帕尼。此前，7月15日，武鸿青与南非国会副主席安娜莉·洛特里特举行了会谈。

双方一致同意，在现有双边合作机制基础上，进一步加强各级别交流，深化“致力于合作与发展的伙伴关系”，推动两国关系向更务实、更深入的方向发展。

在多边合作方面，双方同意延续传统，继续在国际议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）等机制中保持协调配合。越南建议南非支持其在多边机构的候选提名，并协助越南深化与非洲联盟（AU）、南部非洲发展共同体（SADC）等区域组织的合作。

经贸领域，双方同意加快敲定双方各50种潜在出口产品清单；推动签证便利化，促进旅游合作；鼓励两国企业在电动车、矿产加工、电子零部件、工业机械、石油、可再生能源、软件及家具等领域开展投资合作；加强市场信息、投资政策共享，并通过招商代表团、论坛等形式促进企业对接。

双方强调，议会合作应成为双边关系的重要支柱，具体举措包括：加强高层互访、专门委员会对接及议员交流；推动签署两国议会合作谅解备忘录；协同监督已签署合作协议的落实，并推动尽快签署《避免双重征税协定》《普通护照互免签证协定》《科技与创新合作协定》及《高等教育合作备忘录实施计划》等文件。

访问期间，武鸿青还于7月14日在约翰内斯堡与南非工商会（SACCI）举行工作会谈，探讨经贸合作机遇。同日，在比勒陀利亚的越南驻南非大使馆，武鸿青看望使馆工作人员，并与越南侨胞代表亲切交流。（完）

越通社

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美国高度评价越南在战争时期失踪美军人员搜寻工作中的合作

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越通社驻华盛顿记者报道，美国国防部战俘及失踪人员统计署（DPAA）署长凯利•麦基格（Kelly McKeague）近日在《华盛顿时报》发表文章，强调了越南政府和人民在搜寻战争时期失踪美军人员的人道主义努力中所提供的重要合作与支持。
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