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越南与南非加强保护和执法合作
在访问框架内，越南公安部高级代表团分别与南非内政部副部长恩加布洛·恩祖扎（Njabulo Nzuza)、南非警察部副部长卡塞尔··马塔利（Cassel Mathale）、南非国家安全局代总局长努族库·巴姆（Nozuko Bam）和南非农业、林业和渔业部领导举行工作会谈。
在各场会谈上，黎国雄与南非各伙伴机构领导人就两国关系近年来情况交换意见。目前，越南与南非在政治、国防安全、科技、创新创意、贸易投资、文化、教育培训、民间交流、司法、野生动物管理、生物多样性和预防野生动物贩卖犯罪等领域的传统友谊关系正在呈现良好发展势头。
双方一致同意继续相互协调，与本地区各国在尊重两国现行法律和国际法的基础上预防、制止和惩治各类犯罪；防治犯罪，实施预防措施并加强执法协调，促进双边合作，打击各类犯罪，尤其是跨国有组织犯罪，并寻找防止南非公民违反越南出入境法的措施；保持积极沟通，接收和处理有关通缉犯的信息；不允许任何组织和个人利用一国领土对别国进行破坏活动。
双方加强高级代表团互访，了解合作需求和潜力，促进两国在秩序安全和执法领域的合作；促进签署公民遣返协议、防止非法出入境和移民协议等协议；促进创建法律框架，为两国关系发展创造便利条件等。
双方一致同意在国际论坛上合作和相互支持。 越南建议南非支持东盟和越南在东海问题上的立场，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上以和平方式解决争端；继续支持越南成功担任联合国人权理事会成员并竞选下届任期人员理事会成员。
黎国雄向越通社驻南非记者表示，此次访问已圆满结束，为两国安全执法机构开展更深入、更广泛、更务实的合作，是双方增加高层互访、签署此领域双边合作文件的前提。（完）