越南与加拿大联合举办联合国参谋军官培训班

这是该培训班自2026年3月获得联合国认证后开设的首期UNSOC培训班，标志着越南维和局在维和培训工作专业化、标准化进程中迈出了重要一步。



参加本期培训班的学员共37名，来自加拿大军事训练与合作计划（MTCP）的9个伙伴国，包括：孟加拉国、柬埔寨、斐济、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、菲律宾、东帝汶以及东道国越南。此外，本期培训班还有5名老挝军官应越南国防部邀请参加。



培训班将持续至7月12日，共有5名越南教官和2名加拿大教官以及两国培训班协调官员参与授课和组织工作。他们都是联合国维和领域的专家，具有丰富的实践经验，曾在纽约联合国总部及联合国各地特派团工作过。

加拿大教员和课堂上的教学人员。图自《人民军队报》

培训期间，学员们将学习多门理论课程并进行处理若干情景的实践演练。培训结束时，学员们将参加关于执行联合国参谋军官任务的综合实战演练（INSTEX）。



加拿大驻越南国防武官保罗·佩恩（Paul Payne）中校表示，联合国正式认证由越南维和局在加拿大支持下举办的UNSOC培训班达到标准，充分体现了越南维和局的专业性、信誉和培训质量。这是越南维和局朝着完全自主协调和组织符合联合国标准的培训班方向上的又一个继往开来的里程碑，逐步巩固越南作为地区关于联合国维和的优秀培训中心的地位。（完）