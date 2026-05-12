越南与加拿大拓展贸易合作空间

在全球贸易波动的背景下，越南和加拿大继续推动经济、贸易合作及供应链对接。这是越南工贸部部长黎孟雄11日在河内会见加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）时所强调的内容。

会上，双方高度评价越加合作关系近期所取得的积极进展，特别是在经济、贸易和投资领域。加拿大目前是越南在美洲地区的重要贸易伙伴之一，而越南继续是加拿大在东盟的最大贸易伙伴。双边贸易额在过去4年翻了一番。仅2025年，双边贸易额达86亿美元，同比增长18.8%。

吉姆·尼克尔高度评价越南在全球供应链中日益重要的角色，并强调，越南是加拿大可靠供应链合作伙伴。在全球贸易波动的背景下，两国继续分享支持开放、透明、基于规则的贸易体系的观点。

双方同意继续密切协调，筹备越南-加拿大经济合作联合委员会第三次会议，以及预计将于2026年6月初在加拿大举行的越加商业论坛。

黎孟雄评价，尽管国际环境仍面临诸多困难，双边经济、贸易和投资关系依然保持积极增长势头，同时强调，两国合作空间仍然巨大。黎孟雄强调，共同参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》为双方带来了诸多切实利益，有助于促进贸易、投资、企业及供应链对接。

黎孟雄同时建议，加拿大继续与越南和越南工贸部在双边和多边合作机制中密切配合，为未来进一步推动贸易和投资创造新动力。

会见中，双方还就东盟 - 加拿大自由贸易协定谈判进程进行了交流。黎孟雄建议，加拿大继续发挥积极、灵活的作用，尽早处理遗留问题，致力于达成一项实质性、平衡、互利的协定。

黎孟雄同时建议，两国继续支持企业有效利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），促进贸易投资，为越南商品更深入地参与加拿大供应链和分销体系创造更便利条件。（完）