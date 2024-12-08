越南国会民族委员会代表团于12月3日至13日对加拿大进行工作访问，了解该国土地、森林承包、森林资源土地管理和为少数民族同胞创造生计等政策。

据越通社驻渥太华记者报道，访问期间，代表团已造访了技术支持伙伴与专家开展机制项目（TAP-EDM）管理的单位Alinea，同该地方和加拿大从事当地人关系和自然资源管理工作的部门继续座谈，分享有效经验。

TAP-EDM项目是在全球开展、集中少数民族和林业政策的一项倡议。这是加拿大对越南开展的第二个项目，目标是改善越南政府机关的能力，具体是援助人民议会出台确保与森林共处的少数民族生活，保护和发展森林和林地的政策。

TAP-EDM项目经理Christopher Yeomans在接收越通社记者采访时表示，这是具有政治性的项目，旨在帮助越南国会代表更加了解实施过程，同时分享加拿大立法者在展开的一些惯例，从而能援助应用于越南，帮助少数民族同胞。他同时表示，目前加拿大与越南拥有密切关系，这是加拿大政府在越南开展的许多项目和倡议之一。

TAP-EDM项目顾问、‌麦吉尔大学教授Jon Unruh表示，通过该项目可评估土地改革过程对少数民族人的影响，确保该过程仍合适越南政策背景。该项目也体现对受再定居影响的少数民族社区的尊重和继续发展传统林地。

越南国会民族委员会副主席旷文香表示，越南与加拿大的政策相似，都是努力缩短发展差距，帮助少数民族同胞，认为形成与发展过程不同，实施和解决各障碍或称也不同以及加拿大的经验将帮助民族委员会代表团看出各相同点和不同点，从而制定在生活中具有可行性的政策。

双方代表都认为，越南与加拿大少数民族形成和发展过程不同，但制定法律和政策工作都是为了和谐，旨在既确保同胞们的色供货，又确保实施法律规定，同时缩短发展差距，向同胞提供援助。

Jon Unruh表示，在座谈中，加拿大方面已提出最典型的犁紫，让越南代表团能对各成功故事的技术方面进行思考并考虑应用于越南。他同时表示，明年1月，加拿大将在越南举行一场研讨会，对项目实施情况进行总结并提出下阶段的方向。

旷文香表示，该项目不仅支持越南少数民族政策制定工作，而还展现出两国之间的良好合作关系以及加拿大政府对越南——加拿大印太战略中的核心之一的援助。（完）