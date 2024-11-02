越南与加拿大企业迎来许多合作机遇

为了促进越南与加拿大在贸易和投资领域的合作，越南驻加拿大商务处参加了在蒙特利尔举行的2024年国际投资促进展览会（MIBIExpo）。今年的展会主要聚焦五个领域：商业投资、房地产、移民、教育和旅游。

越南希望通过参与MIBIExpo，进一步推动双边联系，利用现有自由贸易协定打造一个生态系统，并为即将达成的东盟-加拿大自由贸易协定打好基础。

越南与加拿大在这方面高度契合，两国经济互补性较强，可优化两国的生产流程和供应链。越南希望通过2024年MIBIExpo展会，让更多法语区的投资企业了解越南，从而在越南开展业务。此外，越南还希望在物流和海运领域与该地区加强联系。

越南驻加拿大商务参赞陈秋琼表示，这是越南商务处首次参加海外的工业和能源投资促进展览会。她指出，在加拿大企业逐渐回归本土生产的趋势下，越南希望吸引能够互补且具有自由贸易协定优势的伙伴赴越投资。

蒙特利尔圣洛朗区市议员阿里夫·萨莱姆（Aref Salem）表示，MIBIExpo为连接蒙特利尔与越南企业提供机会。他认为，越南市场前景广阔，蒙特利尔企业可在越南开辟新市场。

蒙特利尔皇家山区（Mount Royal）代理市长安托万·塔亚尔（Antoine Tayar）说，越南此次参展为深化与蒙特利尔地区的合作和投资提供了新的机会，有望推动越南与加拿大乃至整个北美地区的紧密贸易联系。（完）