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越南与克罗地亚探讨劳务合作潜力

3月14日，正在访问克罗地亚，并共同举办越南和克罗地亚外交部政治磋商的越南外交部副部长黎氏秋姮女士同克罗地亚劳动和养老金体系部国务秘书伊万·维迪斯（Ivan Vidis）先生举行工作会议，探讨两国劳务合作的潜力。
会上，黎氏秋姮副部长向克罗地亚方面通报了越南经济社会发展情况；肯定了拥有1亿多人口、53%处于劳动年龄的越南劳动力的潜力和优势，越南有望成为克罗地亚有效、优质的劳动力供应市场。越南希望与克罗地亚合作为越南工人提供职业培训，以达到欧盟（EU）标准。

克罗地亚劳动和养老金体系部国务秘书伊万·维迪斯先生同意促进两国在劳工和职业培训领域的合作。他还表示，克罗地亚目前约有20万名外籍劳工，相当于克罗地亚人口的6%，其主要来自前南斯拉夫邻国、南亚国家等。目前，克罗地亚80%的经济部门都遭受着劳工短缺的困扰。因此，为了创造吸引外来工人的条件，克罗地亚允许向外国人提供为期3年的合同和工作许可证，以确保其与当地工人同等的权利。克罗地亚方面希望吸引一批合法、技术熟练的工人到克罗地亚就业。在这一方面，越南是克罗地亚的潜在合作伙伴。

会上，双方同意推动两国劳务合作，包括继续为两国企业直接合作创造条件，同时双方将启动谈判，通过签署合同构建法律框架，缔结双边协议。本着这种精神，克罗地亚劳动和养老金体系部国务秘书伊万·维迪斯先生同意于 2025 年将对越南进行工作访问、调查越南市场。（完）
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