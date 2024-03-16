越南与克罗地亚探讨劳务合作潜力

会上，黎氏秋姮副部长向克罗地亚方面通报了越南经济社会发展情况；肯定了拥有1亿多人口、53%处于劳动年龄的越南劳动力的潜力和优势，越南有望成为克罗地亚有效、优质的劳动力供应市场。越南希望与克罗地亚合作为越南工人提供职业培训，以达到欧盟（EU）标准。



克罗地亚劳动和养老金体系部国务秘书伊万·维迪斯先生同意促进两国在劳工和职业培训领域的合作。他还表示，克罗地亚目前约有20万名外籍劳工，相当于克罗地亚人口的6%，其主要来自前南斯拉夫邻国、南亚国家等。目前，克罗地亚80%的经济部门都遭受着劳工短缺的困扰。因此，为了创造吸引外来工人的条件，克罗地亚允许向外国人提供为期3年的合同和工作许可证，以确保其与当地工人同等的权利。克罗地亚方面希望吸引一批合法、技术熟练的工人到克罗地亚就业。在这一方面，越南是克罗地亚的潜在合作伙伴。



会上，双方同意推动两国劳务合作，包括继续为两国企业直接合作创造条件，同时双方将启动谈判，通过签署合同构建法律框架，缔结双边协议。本着这种精神，克罗地亚劳动和养老金体系部国务秘书伊万·维迪斯先生同意于 2025 年将对越南进行工作访问、调查越南市场。（完）

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