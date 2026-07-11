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越南与保加利亚推动旅游合作务实可持续发展

据越通社驻欧洲记者报道，当地时间7月8日，越南驻保加利亚大使阮氏明月与保加利亚旅游部长伊林·迪米特罗夫（Ilin Dimitrov）举行工作会谈，就推动两国在新阶段旅游合作的各项措施进行交流。 据越通社驻欧洲记者报道，当地时间7月8日，越南驻保加利亚大使阮氏明月与保加利亚旅游部长伊林·迪米特罗夫（Ilin Dimitrov）举行工作会谈，就推动两国在新阶段旅游合作的各项措施进行交流。

会谈中，双方一致认为旅游是潜力巨大的合作领域，不仅有助于促进经济发展，还能增进民间交流与相互了解，为拓展贸易、投资、教育和文化等领域的合作注入动力。双方指出，越南和保加利亚均有实现客源市场多元化、开发新型旅游产品以及加强旅行社之间对接的需求。

阮氏明月大使建议双方早日研究制定2027-2030年越南文化体育旅游部与保加利亚旅游部旅游合作计划，为定期开展旅游促进活动、市场信息分享、人力资源培训和企业对接建立框架。阮氏明月同时建议，双方加强组织考察团、举办企业对接研讨会（B2B），建立两国旅游企业数据库，加大各自国家旅游潜力和产品推介力度。

保加利亚旅游部长伊林·迪米特罗夫高度评价越方建议，并同意有必要构建符合当前发展要求的新合作框架，认为双方可早日启动新合作计划的起草和交换工作，以取代此前签署的文件。对于合作方向，当前应优先加强两国旅游企业之间的对接。企业合作网络的形成将有助于准确评估市场需求，从而为研究未来开通两国间直飞航线的可行性奠定基础。

双方一致同意，将培训合作视为双边旅游关系的重要支柱。保加利亚旅游部长表示，该国拥有经验丰富的旅游专业大学体系，并愿与越南培训机构建立合作关系。保加利亚旅游部长同时强调，将与相关部门密切配合，为越南游客签证发放创造更大便利。

阮氏明月强调，保加利亚曾为越南培养一代又一代留学生，为两国在新阶段恢复和扩大培训合作奠定了良好基础。双方一致同意研究利用欧盟合作项目，特别是Erasmus+计划，推动教师与学生交流、科学研究以及旅游领域高素质人力资源开发。（完）

报道/越通社

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