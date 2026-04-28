越南与保加利亚加强旅游宣传推广 推动航空互联互通

近日，越南驻保加利亚大使馆同欧洲越南文化与旅游协会（VNCT）联合以线上线下相结合方式举办2026年越南—保加利亚旅游论坛。

越南驻保加利亚大使阮氏明月在致开幕词时强调，本次论坛在越保关系于2025年10月被升级为战略伙伴关系，两国正在实施2024—2026年旅游合作计划的背景下举行，具有重要意义。旅游业不仅是重要的经济产业，更是增进两国人民相互了解、促进文化交流的重要桥梁。

阮氏明月指出，2025年越南接待国际游客约达2150万人次，这得益于签证政策的不断放宽，其中包括对保加利亚公民实行免签政策。此外，越南正积极推动旅游产品向多元化、绿色化和数字化方向升级。在此基础上，阮氏明月提出加强旅游宣传推广，推动航空互联互通以及推动旅游人力资源发展等若干重点合作方向。

保加利亚旅游部代表萨维娜·内迪亚尔科娃（Savina Nedyalkova）表示，近年来，越南与保加利亚双向旅游人数持续增长。保加利亚游客前往越南等远程目的地的需求也在增加，特别是在冬季期间。

论坛重点围绕市场概况、旅游产品发展趋势以及合作机遇等内容进行深入讨论。与会代表认为，在全球局势风云变幻、复杂多元的背景下，东欧游客赴东南亚旅游的趋势日益明显，其中越南凭借合理的旅游成本、丰富的旅游资源以及独特的文化体验，正成为极具吸引力的旅游目的地。

与此同时，双方专家、管理者和企业围绕着市场趋势与旅游产品开发、航空互联互通、B2B（企业对企业）合作与人力资源相结合等三大主题开展深入讨论。

值得注意的是，在论坛框架内，欧洲越南文化与旅游协会（VNCT）与保加利亚休闲度假旅游协会（BUBSPA）签署了一份谅解备忘录（MoU），旨在加强信息交流、分享旅游产品开发经验，并协调组织考察团（FAM Trip），以推广旅游目的地。

活动结束后，参会代表一同体验了越南河粉等各种美食，从而生动地推广越南国家形象和人民风采等。（完）