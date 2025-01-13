越南与俄罗斯经贸合作潜力巨大

俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）对越南进行正式访问前夕，伊利乔夫在莫斯科接受越通社记者采访时表示，截至2023年底，越俄双边贸易额同比增长8.3%。2024年前10个月两国贸易保持增长势头，同比增长23.9%。

越俄之间的多式联运路线开始增加，服务类型越来越丰富。河内和胡志明市港口成为俄罗斯企业向马来西亚和泰国等东南亚其他国家运送货物的物流枢纽。伊利乔夫还强调了两国贸易服务的稳步复苏态势。截至2024年底，越南接待俄罗斯游客增长84.9%，尤其是俄罗斯自2023年实施电子签证政策后，赴俄罗斯的越南游客人数稳步增长。

伊利乔夫表示，越俄合资企业继续在越南有效运营。2024年，越俄油气联营公司Vietsovpetro庆祝开采第2.5亿吨石油，核科学中心项目正在按计划实施。 越南TH True Milk乳制品企业不断在俄罗斯投资建厂。两国能源领域的许多项目正处于积极实施阶段。

对于两国合作潜力，伊利乔夫表示，越南制药、有机化妆品、糖果等领域对俄罗斯企业很有吸引力。俄罗斯企业愿支持越南发展绿色能源、绿色交通，包括核能、风电、水电等领域的项目。

此外，俄方希望加强与越南在数字化领域的合作，愿与越方分享卫星、智能安全城市、云解决方案、网络安全、人工智能等领域的专业知识和经验。

创意经济也可以成为两国潜在合作领域。俄罗斯愿与越南分享该领域的管理经验和先进成果，向越南提供动画片等俄罗斯的创意产品。

最后，伊利乔夫提出了加强两国经贸合作的机制和政策，包括统一标准、减少非关税贸易壁垒和支持双方合作项目等。此外，双方还成立了两国政府间信息技术和保健领域合作工作组，旨在密切两国各领域合作关系。（完）