越南与俄罗斯发表关于越俄合作新阶段中全面战略伙伴关系各大方向的联合声明

联合声明强调了越俄关系75年来取得的成果，建交75年来，双方在政治、国防安全、经贸、能源-石油、教育培训、科技和民间交流等领域上的合作取得许多重要的成就。



双方对诸多国际和地区问题上的立场接近，在国际组织和多边框架内协调配合良好，相互支持。



越俄两国建交75年来所取得的合作成就，是双方进一步巩固、拓展并推动全面战略伙伴关系走深走实、提质增效的重要基础和动力，堪称新阶段合作的典范。



苏林总书记会见俄罗斯援越人士、知识分子和专家。图自越通社



在过去75年合作成果的基础上，双方决心充分利用双边合作现有的潜力、优势和机遇，继承和弘扬传统友谊，不断将越俄全面战略伙伴关系提升至更高质量的新高度。



声明中双方已提出在政治、国防安全、国际信息安全、经贸、投资、能源、石油工业、确保能源安全等领域合作的各大方向。



双方强调了继续加强高层及最高级别之间的政治对话的必要性，从而互相同志两国领导人达成的协议实施情况。



双方重申，国防安全合作继续是越俄全面战略伙伴关系发展的重要支柱。双方强调，应在高度互信和高效基础上推动国防安全合作，以及时应对当前形势的要求。



双方强调了需在符合国际法和双方已签署的双边协定与协议的基础上，加强国际信息安全领域的合作；决心为在生物安全保障领域发展合作创造有利条件，其中包括建立专门法律基础。



双方强调需充分利用各潜力与机遇，推动经济贸易合作，特别是在贸易、投资与金融信贷领域的合作，确保符合国际法与两国法律规定，实现贸易平衡，并推动出口商品多样化，避免在彼此市场上互相竞争。



双方强调应扩大和多样化越南对俄投资和俄罗斯对越投资的领域；愿为两国企业加强直接合作创造便利条件、提供支持，最大限度开发各潜力，开展在矿产开采与加工、工业、农业、机械制造、能源、科技、数字化转型和信息技术等领域实施项目。



双方一致同意加强能源与石油工业领域合作，以及通过提高现有能源与石油项目的效率、推动新项目实施，以确保能源安全。



双方重申了加快在越南建设核科学与技术中心项目，以及在俄罗斯联邦教育机构为越南学生开展核能和平利用相关专业培训的重要性。双方强调需要推动在可再生能源与清洁能源领域的合作。



越俄两国一致同意，在矿业、交通运输、造船与机械制造、铁路现代化等领域加强密切有效合作，扩大两国之间的运输走廊路线，以促进贸易与投资。双方对扩大在农业、渔业和林业领域合作的重要性给予认可。



双方重申，共同关注加强在科技、教育培训与高素质人力资源发展等领域的合作，为国家发展事业提供最佳服务。



关于国际舞台上合作各大方向，双方支持构建更加公平可持续的多极世界秩序；双方一致认为，各国均有权根据本国国情和人民意愿，自主选择发展模式和政治、经济、社会制度。双方反对没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁措施，以及以意识形态划线。



苏林总书记会见了俄罗斯系统金融股份公司(AFK Sistema)创始人弗拉基米尔·彼得罗维奇·叶夫图申科夫。图自越通社



双方支持基于安全平等且不可分割，确保各国和平、稳定与发展的原则，探讨在欧亚空间建立可持续安全架构。为了实现上述目标，双方呼吁通过对话和协调行动加强双边和多边合作。



双方愿深化在联合国大会在内的联合国框架下的双边合作，应在联合国各机构内讨论重要国际问题时加强协作；反对将联合国及其专门机构相关活动政治化；支持联合国在维护和平、安全与可持续发展中的核心协调作用。



双方表明愿推动国际社会共同应对传统和非传统安全挑战；同意加强信息通信技术安全合作，并愿协作应对各类网络安全风险。



双方将继续深化打击国际恐怖主义及恐怖主义融资的合作。



双方重申，继续落实应对气候变化措施，恪守1992年5月9日《联合国气候变化框架公约》和2015年12月12日《巴黎协定》的目标、原则和核心内容；强调了加强技术转让和资金支持，以兑现上述承诺的重要性。



双方将在平等和相互尊重基础上，依照《联合国宪章》、国际法规定以及越南和俄罗斯相关法规，继续开展促进和保护人权的合作。



双方肯定1982年《联合国海洋法公约》(UNCLOS)的普遍性和完整性，认为该公约是所有海洋活动的法律框架，在国家、地区和国际合作中具有主导作用，并强调，必须维护公约的完整性。双方同意，配合保障航行与飞跃自由和安全，支持克制、不使用武力或以武力相威胁，在符合《联合国宪章》和包括1982年《海洋法公约》在内的国际法的原则上，以和平方式解决争端。



俄罗斯支持全面有效落实2002年《东海各方行为宣言》(DOC)，欢迎各方为推进制定具有实质效力、符合包括1982年《海洋法公约》在内的国际法的的"东海行为准则"(COC)创造有利环境所作出的努力。



越共中央总书记苏林与俄罗斯总统普京出席两国科技部合作协议交换仪式。图自越通社

俄罗斯支持东盟在亚太区域架构中的核心地位。双方同意进一步深化和加强东盟-俄罗斯战略伙伴关系。



双方支持加强区域经济互联互通，并推进跨区域互联互通倡议的实施。



俄方高度评价越南在乌克兰问题上的客观公正立场，并认为，必须在充分完全遵循《联合国宪章》原则基础上，通过和平方式解决争端分歧，以维护地区和世界的和平、稳定与发展。



越南社会主义共和国和俄罗斯联邦坚信，有效落实本联合声明中关于双边关系和国际层面协作的重大方向，将巩固两国传统友好关系，为在新历史阶段全面深化越俄全面战略伙伴关系注入强劲动力，致力于两国繁荣发展，符合两国民族长远利益，以及维护亚太地区乃至世界的和平、安全与可持续发展。（完）