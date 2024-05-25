新闻 越南与俄罗斯加强石油勘探开采技术领域合作 25/05/2024 越通社驻莫斯科记者报道，5月24日，在对俄罗斯进行工作访问框架内，越南石油勘探开采总公司（PVEP）董事长陈国越率领该公司代表团与由俄罗斯联邦扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft）负责业务发展副总经理维亚切斯拉夫·捷连季耶夫（Vyacheslav Terentyev）为团长的代表团举行工作会谈。 会谈上，双方互相介绍与讨论潜在合作领域，特别是石油勘探开采技术。陈国越表示，凭借与越南多年的合作经验，PVEP相信并高度评价Zarubezhneft，特别是以克雷洛夫院士命名的俄罗斯石油研究院（VNIINeft）的石油勘探开采技术。目前，PVEP正在国内外数十个石油区块进行勘探开发，与VNIINeft合作潜力巨大。捷连季耶夫已向PVEP工作代表团介绍Zarubezhneft的新发展方向。其后，PVEP工作代表已参观VNIINeft的技术基础设施，以更好地了解与俄罗斯合作伙伴的合作潜力。 会上，VNIINeft与越南石油勘探开采总公司技术中心（PVEP-ITC）签署了合作谅解备忘录，以充分发挥双方之间的合作能力。当天，PVEP工作代表团与俄越石油合资公司（Rusvietpetro）领导会面。（完）