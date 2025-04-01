越南与俄罗斯加强学术研究和政策咨询领域的交流与共享

4月1日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜在河内会见了正在对越南进行工作访问的俄罗斯联邦前总理、俄罗斯战略研究所所长米哈伊尔·叶菲莫维奇·弗拉德科夫（Mikhail Efimovich Fradkov）。



阮春胜表示，希望双方就干部培训、学术研究、政策咨询、科技创新、代表团互访以及举办战略安全论坛、促进亚欧多边合作等共同关心的问题交换意见。



米哈伊尔·埃菲莫维奇·弗拉德科夫对俄越双边合作成果给予好评，同时高度评价越南在各领域取得的进展，希望双方进一步加强合作，将两国的国际地位提升到更高水平。



阮春胜向俄方代表介绍了越南经济社会发展情况，其中包括越南正在大力推进的党政机构精简，提升国家机器运作效率，努力实现经济两位数增长目标，同时推动科技创新发展和数字化转型。

阮春胜强调，越南坚持奉行独立自主的外交政策，是国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和负责任的一员，深度融入国际社会，发挥在东盟、联合国等多边机制中的作用，积极维护国家主权和利益，为经济社会发展营造和平稳定的环境。



米哈伊尔·埃菲莫维奇·弗拉德科夫高度评价越南精简机构政策，认为越南已经重视可持续发展问题，将经济发展与环境保护和解决社会问题联系在一起。



双方对越俄两国关系前景及俄罗斯在越南新时期对外政策中的地位做出了评价。越方代表强调，越南历来重视发展与俄罗斯的全面战略伙伴关系和传统友谊，这是越南与前苏联关系的伟大遗产。2025年是越俄建交75周年，这是两国加强各领域合作的重要里程碑。（完）