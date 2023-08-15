越南与以色列经贸投资合作潜力巨大

8月15日，越南工商会胡志明市分会与以色列驻越南大使馆在胡志明市联合举行了越南与以色列商贸论坛。

越南工商会胡志明市分会主席陈玉廉在论坛上发表讲话时表示，在建立外交关系的30年来，越以两国之间的友好合作关系不断蓬勃发展，并取得了许多重要成就，使两国互为在东南亚和西亚地区的重要伙伴国。

在投资方面，截止2023年7月20日，以色列在越南投资项目40个，投资总额超过1.4亿美元，在投资越南的148个国家和地区中位居第47位。越南目前在以色列投资项目4个，投资总额约7600万美元。

在贸易方面，以色列是越南在中东地区的第五大贸易伙伴国和第三大出口市场，也是越南出口商品的200多个市场中的第33大贸易伙伴。

在经济结构方面，越南与以色列的出口商品具有互补性。2022年，两国进出口总额达22亿美元，同比增长17.9%。其中，越南对以色列出口额达7.857亿美元，进口额达14亿美元；在以色列市场占有一席之地的越南产品包括：手机及零件、水产品、农产品、鞋类、纺织品服装等。

然而，陈玉廉认为，上述数字尚未与两国的潜力和需求相称。

越南政府一直为以色列企业对越南进行投资创造便利条件。两国力争实现在今后一段时间将双边贸易额升至30亿美元的目标。

7月25日，越南与以色列共同签署了《越南与以色列自由贸易协定》。该协定的签署和实施将为加大越南对以色列乃至中东、北非和南欧等附近市场的优势产品出口力度奠定重要基础。

反而，以色列也有更多的机会触及越南乃至东盟和亚太市场以及越南已加入的16项自由贸易协定中的巨大经济体。

以色列经济部长尼尔·巴尔卡特(Nir Barkat)透露，凭借两国的自由贸易协定，以色列为越南直接进入其国内消费市场开辟更多的机遇。因此，这是双方加强贸易与投资关系并形成两国企业界中的商业生态系统的良机。

胡志明市人民委员会副主席武文欢强调，越以自由贸易协定的签署将为促进两国合作关系日益走向深入创造便利条件。胡志明市愿与以色列企业加强在数字化、科学技术、高科技能农业、可再生能源等领域的投资与合作力度，从而为使两国投资与贸易关系满足两国的潜力和需求作出积极贡献。（完）