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越南与以色列建交30周年：两国关系发展良好 合作潜力仍然巨大
李德忠大使表示，多年来越以两国在多各个领域的合作关系不断向前发展。目前，以色列是越南在西亚的出口市场中排名第三的国家，是越南第五大贸易伙伴。2018年，两国贸易额达12亿美元，到2022年，越南与以色列进出口总额达到22亿美元。
2023年是具有重要意义的一年，在恰逢两国庆祝建交30周年之际，经过7年进行12轮谈判后，越南与以色列正式结束谈判并准备签署越南与中东地区第一个自由贸易协定。这是一个重要的里程碑，有助于完善法律框架，为未来两国经贸投资合作创造突破。这也是双方2023年双边贸易额增长至10-15%左右、面向实现达到30亿美元的目标的条件。
此外，科技、智慧农业、人文交流等领域合作活动也十分活跃，为巩固和发展两国友好合作关系、增进相互了解、提供学习机会、增加两国人民往来旅游做出积极贡献。
可以说，回顾越南与以色列建交30年历程，在相互尊重和信任的基础上，两国在政治、经济、贸易、投资等领域取得了令人瞩目的合作成果，使越南和以色列成为彼此在东南亚和中东地区的重要合作伙伴。
李德忠大使表示，两国优势互补，未来以色列与越南关系提升合作效率潜力巨大。
李德忠大使指出，今后为两国的合作关系作出贡献，大使和大使馆全体工作人员努力聚焦庆祝两国建交30周年系列活动，以此为契机，继续宣传和推广越南文化和风土人情。
此外，使馆还将继续与国内人民、企业和地方配合开展经济外交活动；推动在简化两国出入境手续和出行线路方面取得新突破，为便利投资者、商务人士和游客出行做出贡献。
李德忠大使说：“我和使馆全体工作人员也将努力保持越南在以色列文化、美食和旅游系列活动“使者”的有效势头，创造积极影响，在所在国产生更大的影响力，从而为促进和进一步扩大越南与以色列的经济、投资、贸易和旅游合作作出贡献。（完）