新闻
越南与亚投行的合作潜力巨大
金立群高度评价越南近期经济社会发展取得的成果，强调亚投行承诺继续援助越南实施各项绿色基础设施项目，走向可持续、革新和互联互通等的核心目标。
阮氏红高度评价亚投行投入运营8年来取得的喜人成果。她认为亚投行推动绿色发展、私人投资、技术支持基础设施发展等的的宗旨和目标符合越南发展目标和实际情况。
阮氏红强调，抑制通货膨胀、稳定宏观经济是越南政府坚定不移的目标。为走向可持续发展，发展绿色经济是越南政府集中实施的任务之一。作为遭受气候变化严重影响的国家之一，越南政府总理范明政在2021年举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）已提出到2050年实现净零排放的承诺，各部门已推出实施该目标的具体计划和路线图。
在经济社会方面，基础设施发展也是核心任务之一，其中，为了实现到2030年建设5000公里高速公路的目标，政府已集中精力推动各交通基础设施项目。
在私人经济领域，阮氏红表示，私人部门被视为推动经济发展的重要动力。阮氏红强调“以上述因素，我们看出发展定向与亚投行目标和战略对接。正因如此，我们十分重视越南与亚投行之间的关系”。
按议程，在访问越南期间，金立群将分别与越南政府、各部门和地方领导进行座谈，就亚投行可援助的潜在项目进行讨论。（完）