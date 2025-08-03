越南与乌拉圭加强合作关系

在于7月31日至8月2日对乌拉圭进行的工作访问期间，越南驻阿根廷大使兼驻乌拉圭大使吴明月与乌拉圭共产党总书记、劳动与社会保障部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）和乌拉圭外交部副部长瓦莱丽娅·苏卡西（Valeria Csukasi）举行了工作会谈。



据越通社驻南美记者报道，在吴明月与乌拉圭共产党总书记、劳动与社会保障部长胡安·卡斯蒂略举行工作会谈时，卡斯蒂略高度评价越南民主共和国的诞生具有的历史意义与时代价值，认为这标志着越南民族迈入了新的纪元。他也高度评价越南民族在过去80年中在政治、经济和社会等方面取得的成就，尤其是在实行革新政策40年来取得的飞跃式发展。



双方重申了推动并进一步加强越南共产党与乌拉圭共产党及其左翼广泛阵线（FA）之间良好合作关系的决心，为两国关系的发展作出积极贡献。



吴明越在与乌拉圭外交部副部长瓦莱丽娅·苏卡西会见时表示希望双方继续推动代表团互访，加强在联合国、南方共同市场（MERCOSUR）、东盟（ASEAN）等地区和国际多边框架和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等机制下的密切协调、有效合作与相互支持，特别是尽早启动MERCOSUR与越南之间的贸易协定谈判。



苏卡西透露，将于8月中旬访问越南并出席两国外交部第五次政治磋商会议，以提高双方合作的实效性。

访问期间，大使吴明月还出席乌拉圭共产党高级政治理论培训班并发表讲话，介绍越南近年来在经济社会发展和对外政策方面取得的成就。培训班吸引了众多年轻党员，他们对越南的政治、经济、文化和社会情况表现出浓厚兴趣，并提出许多问题，深入了解越南在社会主义取向市场经济道路上的革新进程。



值此机会，吴明月还考察了在乌拉圭首都蒙得维的亚何塞·佩德罗·瓦莱拉大道（Jose Pedro Valera）上建设“越南空间”项目实施情况。该空间位于乌拉圭最现代化的国家会议中心——安特尔竞技场（Antel Arena）前。



蒙得维的亚市政府希望通过这一“越南空间”，让乌拉圭人民及国际友人永远铭记伟大的胡志明主席——越南人民的领袖。1912年，胡志明主席在寻求救国之路的旅途中，曾抵达乌拉圭。（完）