越南与乌拉圭关系迈向新高度的潜力巨大

劳尔·胡安·波拉克·詹皮耶特罗大使在接受越通社记者采访时表示，尽管两国尚未建立全面伙伴关系框架，但双边合作基础，尤其是在经贸、科技、农业和民间交流领域的合作，正日益巩固。双方政治外交对话具有高度建设性并显著加强，特别是乌拉圭总统亚曼度·奥西与越南政府总理范明正在巴西里约热内卢举行的金砖国家领导人会议期间举行的会晤，为双边关系注入了新动力。



在经济贸易方面，双边贸易额虽然规模尚小但增长积极，去年增幅超过40%。得益于改善市场准入和促进两国企业间对接的努力，合作前景被评估为乐观。



为推动关系走向深入，他强调需继续完善法律框架、简化贸易手续，并推动在农业、海关、文化、体育等领域签署合作协议，同时便利签证以加强旅游和民间交流。



乌拉圭驻越南大使劳尔·胡安·波拉克·詹皮耶特罗。图自乌拉圭驻越南大使馆

评价投资合作潜力时，劳尔·胡安·波拉克·詹皮耶特罗大使认为两国经济互补性强，尤其在科技和创新领域。乌拉圭是拉丁美洲人均软件出口的领先者，而越南正崛起为亚洲半导体制造中心。



此外，乌拉圭希望扩大对越南的高品质牛肉出口，而越南则在向乌拉圭出口热带水果、咖啡和坚果等农产品方面潜力巨大。



在科技与农业合作方面，乌拉圭正大力投资生物技术以提高效率、可持续性和适应气候变化能力，这为两国间开展务实合作开辟了机会。



关于南方共同市场，他强调乌拉圭积极推动该集团与越南达成贸易协定的进程，其中启动优惠贸易协定谈判有望扩大双边贸易并实现经济关系多元化。



在体育领域，特别是在足球方面，乌拉圭愿意与越南通过国家队或俱乐部之间的教练员和运动员交流项目开展合作。



劳尔·胡安·波拉克·詹皮耶特罗大使表示在越南任职期间将努力全面推动双边关系，为深化两国友谊作出贡献。（完）