越南与丹麦专家分享发展巴地头顿省海上风电项目的经验

巴地头顿省人民委员会6月3日与丹麦驻越南大使馆联合举行“巴地头顿省海上风电开发”知识分享研讨会，越南与丹麦专家一同参加了研讨会。

巴地头顿省人民委员会副主席阮功荣表示，巴地头顿省海上风电发展潜力巨大，有利于建设跨区域可再生能源工业和服务中心。因此，发展可再生能源是确保巴地头顿省及南部以东地区社会经济发展、保障国防安全的重点任务之一。

研讨会上，专家们深入分析了海上风电发展面临的挑战，分享发展海上风电项目的经验，就海上风电扶持政策、能源项目可行性、有效性、确保海上风电的竞争力和可持续性等问题进行讨论。



哥本哈根离岸合作伙伴（越南）公司(Copenhagen Offshore Partners)总经理斯图尔特·利弗西（Stuart Livesey）强调了港口投资的重要性。他强调，港口基础设施改造升级不仅助力海上风电产业发展，还有利于发展其他类型的海洋能源和海洋产业。



企业代表在讲话中高度评价巴地头顿省的竞争优势，尤其是基础设施的优势，希望中央各部委尽快出台政策措施，为企业和投资者加大对这一领域的投入创造条件。



研讨会期间还举行“发展海上风电供应链中心和越南熟练劳动力”座谈会。国内外企业、专家学者应邀出席了座谈会。（完）