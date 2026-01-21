越南与中国香港贸易关系持续向好

武氏翠在接受越通社驻香港记者采访时表示，越南商务处将加强市场导向研究，了解各产品细分市场信息，以提出符合香港市场的合作政策；同时大力推动贸易促进活动，利用当地信誉良好的展会及商业活动，支持企业直接对接市场并推广越南产品。



2025年，得益于双方关系的不断发展，双边贸易额大幅增长。越南与香港组织了多个层级的代表团互访，同时两地工商界在挖掘合作与商业机会方面展现出积极性和主动性。

越南始终位列香港十大贸易伙伴之内。2025年，越南是香港第三大主要贸易伙伴，得益于进出口额均保持良好的增长势头，双方贸易关系日益向好。越南企业积极参与在香港举办的国际展会以推广产品。



根据香港统计处的数据，2025年前11个月，越南与香港的进出口总额达623亿美元，较2024年同期增长73.1%。其中，越南对香港出口额达368亿美元，增长90.6%；越南自香港进口额达255亿美元，增长52.9%。



武氏翠表示，香港重视与东南亚地区国家的合作，其中越南在多个领域的合作潜力受到高度评价。过去一段时间，总领事馆及商务处参与了众多展会、会议及活动，旨在向香港及中国澳门推广越南形象和产品。

越光（Viet Kwong）有限公司经理阮玉河表示，越来越多的香港市民喜爱越南农产品，因其风味独特且贴近当地饮食文化。越光是一家专门从事正规渠道进口越南农产品业务的公司，产品主要零售给香港企业的连锁门店，并批发给当地的超市连锁。因此，公司每年都致力于探寻和研究新颖、独具特色、品质优良，且符合香港文化及口味的农产品，以推介给客户。阮玉河表示，目前香港的超市也已上架多种越南农产品，但食品展、消费品展是极具效力的推广渠道，因为这些展会已被视为“东方之珠”市民的购物嘉年华。



香港自越南进口的主要商品包括电子电器、家用设备、电信设备零件、服装、鞋类和配件。除了猪肉、海鲜等冷冻产品外，许多越南主要农产品也已为香港消费者所熟知。



武氏翠指出，香港超过90%的粮食、食品和消费品依赖进口，是越南商品尤其是高质量商品的潜力市场。香港同时也是连接中国内地与世界的重要"超级枢纽"，为越南利用其转口作用、推动商品出口到本地区及全球创造了条件。



由于香港对食品安全卫生及商品质量要求极高，越南商品成功出口到该市场，被视为已通过"标准测试"，这为进入其他要求严格的市场创造了优势。（完）