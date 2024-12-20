越南与中国香港经济合作迈出坚实步伐

2024年前10月，越南与中国香港双边贸易额达323亿美元，增长近32%。这是继续推动双边全面合作，特别是实施香港特别行政区长官李家超于2024年7月对越南进行正式访问期间达成协议的坚实步伐。这是越南驻香港副总领事、商务处首席代表武氏翠在接受越通社驻香港记者时所强调的内容。

武氏翠表示，多年来越南保持了香港第七大贸易伙伴、东盟内第二大贸易伙伴的地位。在投资方面，据计划与投资部外国投资局的统计数据，今年前11月，香港是越南第四大投资来源地，其中新签项目335个，注册资金超19.5亿美元。

今年，越南驻香港商务处已积极发挥双边产业和企业协会之间的桥梁纽带作用。此外，还积极支持多支工作代表团造访越南，寻找投资合作机会。

武氏翠表示，今后，越南驻香港商务处将继续开展各项活动，如推进越南优势、获香港市场青睐的产品出口促进活动。香港人十分喜欢越南大米、细粉、腰果、胡椒、咖啡、海鲜等产品和火龙果、榴莲、芒果和香蕉等。此外，纺织品服装、家具、手工艺品受香港消费者的喜爱。

总领事馆、商务处将同当地各单位配合举行各项推介越南、设立越南产品展位，向香港友人和消费者推介越南文化、特色产品。此外，商务处将大力推动越南与香港各地方在高科技、绿色生产和出口领域的合作。发展高科技、智能生产技术是香港政府关注推动和大力投资的领域。近期，香港投资者也关注对绿色能源产业的投资。（完）