越南与中国香港科技合作机遇巨大

近年来，越南与中国香港特别行政区在发展模式转型、科技创新和人才培养等领域取得了显著成就，为双方推动高质量合作带来了重大机遇。

香港中文大学教授、香港立法会议员黄锦辉在接受越通社驻港记者采访时表示，越南近年来在人工智能、环境保护和智慧城市等领域不断推进科技创新，积极建设科研中心与研究机构。这不仅体现了强大的发展潜力，也为越南与香港深化科技合作与人才交流奠定了坚实基础。

他指出，香港近年来不断加大力度，吸引越来越多越南优秀学生前来攻读科技相关专业。这些学生毕业后无论选择留港工作还是回国发展，都将在推动双方合作方面发挥桥梁作用。考虑到未来5到10年亚洲仍将是全球经济最具活力的地区，中国香港也成为越南企业与投资者颇具吸引力的目的地。

从政府治理角度看，黄锦辉高度评价越南政府近年来在推动科技创新方面所做的努力，认为越南在全球科技创新指数排名中持续提升，反映出国家在该领域的积极投入和进步。

他强调，越南应进一步明确其在全球科技体系中的“创作者”角色，不能长期停留在技术接收与应用阶段，而应加快原创性科技成果的产出。同时，应加强在国际市场上的宣传和形象建设，向世界展示越南作为科技创新型国家的新定位，从而吸引更多战略性投资者。这对于提升国家竞争力、扩大国际合作和融入全球价值链具有重要意义。（完）