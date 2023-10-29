越南与中国进一步深化两国防务合作

据越通社驻北京记者报道，10月28日，中共中央政治局委员、中共中央军事委员会副主席何卫东上将在首都北京中国国防部总部举行仪式，欢迎越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将一行对中国进行正式访问。此次访问再一次强调防务合作是越中全面战略合作伙伴关系的重要支柱之一。

何卫东上将欢迎潘文江大将首次以越共中央军委副书记、越南国防部部长的身份对中国进行正式访问并出席北京香山论坛；表示相信此次访问将为进一步深化两党、两国和两国军队之间的良好传统友好关系做出重要贡献。

在欢迎仪式后， 何卫东上将与潘文江大将举行会谈。

潘文江大将强调， 越南共产党、越南政府和人民始终铭记中国共产党、中国政府、军队和人民所向越南此前民族解放和国家统一斗争事业和当今国家建设事业提供的巨大帮助。潘文江大将强调，在任何情况下，越南始终坚定不移重视建设对华团结友谊、长期稳定、坚实互信和全面合作关系的观点。

潘文江大将指出，越南始终坚定不移实施独立、自主、和平、友好、合作和发展的对外路线；一贯落实“四不”国防政策：不参加军事联盟、不联合一国反对另一国、不允许外国在越南建立军事基地或利用越南领土来反对其他国家、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力。越南将维持安全、和平、稳定环境为合作共促发展的关键因素；对各国致力于和平、稳定、工促发展、为地区共同利益做出积极贡献的倡议和合作机制表示欢迎。越南高度评价中国具有全球性和致力于共同利益的各大合作倡议。

何卫东上将强调，中国重视巩固和发展中越全面战略合作伙伴关系；高度评价越南“四不”国防政策，强调中越防务合作是重要支柱之一，是有助于提升两党、两国友好合作关系，为两国人民带来利益，为两国乃至地区和世界和平、稳定、合作和发展做出贡献。

双方一致认为，2023年两国军队之间的合作活动较为活跃，两国军队代表团互访频繁，双方人力资源培训合作备受关注和有效展开，两国海军和海警力量维持好各双边合作机制，双方职能力量已认真落实陆地边境管理工作。

双方一致认为，两国之间防务合作潜力仍巨大，今后双方需保持代表团频繁互访、双方中央军委和国防部领导会晤；继续举行边境国防友好交流活动；推进军队党务和政治工作经验交流，研究把合作领域扩大到优质人力资源培训、国防工业、战略研究、军医等领域。

在东海问题上，双方认为需坦诚地交换意见，管控好分歧，一道努力寻找符合两党、两国高层领导达成共识的妥善处理措施；全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽早达成高效、务实和符合国际法的《东海行为准则》（COC）。

会谈上，潘文江大将已郑重邀请何卫东上将和中共中央军委、中国国防部领导赴越南出席越南人民军成立80周年庆典和将于2024年举行的第二届越南国际国防展。（完）