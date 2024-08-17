越南与中国贸易合作迎来更多机会

自越中建立外交关系（1950年1月18日）以来，两国关系一直保持良好发展势头，并取得许多重要成果。特别是2008年以来，双方建立了全面战略合作伙伴关系，各领域的合作快速且日益深入全面发展。2024年初至今，两国关系保持积极发展势头。越共中央总书记、国家主席苏林的访华之旅将成为新里程碑，开启两国关系强劲发展的时期。

近年来，越南与中国签署了许多双边合作协议以及多边协议，例如《东盟-中国自由贸易协定》（ACFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），下一阶段，中国正在促进参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等。

据越南海关的数据，2023年，越南与中国的出口额达612亿美元，较2022年增长5.6%。值得注意的是中国继续是越南最大贸易伙伴、最大进口市场和第二大出口市场。

2024年前7个月，越南对中国的进出口额约达1122亿美元，较2023年同期增长25%。其中，越南对中国的出口额达326亿美元，同比增长5%；越南从中国的进口额达796亿美元，同比增长35.6%。越南对中国的贸易逆差为470亿美元，较2023年同期增长70%。

在产品方面，越南向中国出口手机、零部件、电子设备、橡胶、农产品和水产品等，越南从中国进口机械设备、生产原材料和日常生活用品等。

越南工贸部贸易促进局副局长黎黄财强调，中国连续20多年是越南第一大贸易伙伴，越南也是中国在东盟第一大贸易伙伴。

近年来，在越南与中国高层领导的指导下，越中全面战略合作伙伴关系继续得到巩固与加强，并确定未来新发展战略和方向。在与越南建立合作关系的中国省市中，四川省是与越南建立经贸合作关系的第六大省份。

越南蔬果协会秘书长邓福元表示，中国仍是越南蔬果的最大进口市场，上半年出口额达21亿美元，占出口总额的64%，同比增长22%。榴莲仍然是中国市场上受欢迎的水果。

最近，越南莱州省经济区管理委员会与中国云南省金平县人民政府签署合作备忘录，有助于促进边贸经济发展，为进出口、出入境活动创造便利条件，推动马鹿塘-金水河口岸的繁荣发展。从而标志着双方合作迈上新的发展台阶，推动双方合作更加全面与务实。（完）