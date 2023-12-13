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越南与中国签署36项合作文件
- 2024-2028年越共中央宣教部与中共中央宣传部合作协议。
- 越共中央宣教部与中共中央宣传部关于经典作品翻译出版的谅解备忘录。
- 越共中央内政部与中共中央政法委员会2023-2027年合作备忘录实施计划。
- 关于进一步深化越南社会主义共和国外交部与中华人民共和国外交部新时期的合作协议。
- 越南社会主义共和国政府与中华人民共和国政府关于移管被判刑人协定。
- 越南社会主义共和国政府与中华人民共和国政府关于预防和打击犯罪协定。
- 越南国防部和中国国防部关于北部湾联合巡逻的谅解备忘录。
- 越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府共同推动“两廊一带”框架和“一带一路”倡议互联互通合作计划。
- 越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府关于越南老街省巴刹-中国云南省坝洒红河界河公路大桥共同修建协定。
- 越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府关于在老街-河口口岸简化人员和交通工具、施工设备和建筑材料出入境程序的议定书，以共同修建越南老街省巴刹-中国云南省坝洒红河界河公路大桥。
- 越南社会主义共和国计划投资部与中华人民共和国国家国际发展合作署关于加强发展合作、推动实施全球发展倡议的谅解备忘录。
- 越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府海上搜救合作协定。
- 关于设立海上渔业活动突发事件联系热线的协议。
- 越南社会主义共和国计划投资部与中华人民共和国商务部关于促进绿色发展领域投资合作的谅解备忘录。
- 越南共产党海防市委员会与中国共产党云南省委员会关于地方党际友好交流的协议。
-越南社会主义共和国工贸部与中国云南省人民政府关于实施加强经贸合作的谅解备忘录的行动计划（2023-2026年阶段）。
- 越南共产党广宁、谅山、高平、河江等省委员会与中国共产党广西壮族自治区委员会关于进一步丰富越中全面战略合作伙伴关系内涵的行动计划（2024-2026年阶段）。
-《越南社会主义共和国工贸部与中国广西壮族自治区政府关于实施经贸领域合作的谅解备忘录的行动计划（2024-2026年）》。
-《越南社会主义共和国交通运输部与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于加强越中铁路合作的谅解备忘录》。
-《越南社会主义共和国交通运输部与中华人民共和国国际发展合作署关于加强越中跨境铁路援助发展合作的谅解备忘录》。
-越南信息传媒部与中国商务部关于数字经济领域投资合作的谅解备忘录。
- 越南信息传媒部与中国工业和信息化部关于电信、信息技术和数字转型领域合作的谅解备忘录。
- 越南信息传媒部与中国国家广播电视总局关于数字媒体领域合作的谅解备忘录。
-《越南社会主义共和国信息传媒部与中华人民共和国国务院新闻办公室关于新闻领域合作的谅解备忘录》。
-《越南社会主义共和国信息传媒部与中华人民共和国国家数据局关于加强数字经济和数字数据合作的谅解备忘》。
- 《越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部2024-2025年阶段合作计划》。
-《越南社会主义共和国计划与投资部与中华人民共和国国家发展和改革委员会的谅解备忘录》。
- 越南计划与投资部和中国国家国际发展合作署关于加强人力资源发展合作的谅解备忘录。
- 越南民族委员会与中国国家民族事务委员会的合作协议。
- 关于关于口蹄疫免疫无疫区要求备忘录。
- 越南西瓜输华植物检疫要求的议定书。
- 《越南社会主义共和国自然资源与环境部与中华人民共和国水利部关于相互交换汛期水文资料的谅解备忘录》。
- 《越南社会主义共和国自然资源与环境部与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于绿色发展、气候变化和环境保护的谅解备忘录》。
- 《越南社会主义共和国文化体育旅游部与中华人民共和国国家版权局关于著作权和著作邻接权的谅解备忘录》。
- 越南国家广播电台（VOV）与中国广播电影电视集团（CMG）之间的合作协议。
- 越南国家电视台（THVN）与中国广播电影电视集团（CMG）之间的谅解备忘录。（完）