越南与中国签署36项合作文件

- 越南共产党海防市委员会与中国共产党云南省委员会关于地方党际友好交流的协议。



-越南社会主义共和国工贸部与中国云南省人民政府关于实施加强经贸合作的谅解备忘录的行动计划（2023-2026年阶段）。



- 越南共产党广宁、谅山、高平、河江等省委员会与中国共产党广西壮族自治区委员会关于进一步丰富越中全面战略合作伙伴关系内涵的行动计划（2024-2026年阶段）。



-《越南社会主义共和国工贸部与中国广西壮族自治区政府关于实施经贸领域合作的谅解备忘录的行动计划（2024-2026年）》。



-《越南社会主义共和国交通运输部与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于加强越中铁路合作的谅解备忘录》。



-《越南社会主义共和国交通运输部与中华人民共和国国际发展合作署关于加强越中跨境铁路援助发展合作的谅解备忘录》。



-越南信息传媒部与中国商务部关于数字经济领域投资合作的谅解备忘录。



- 越南信息传媒部与中国工业和信息化部关于电信、信息技术和数字转型领域合作的谅解备忘录。



- 越南信息传媒部与中国国家广播电视总局关于数字媒体领域合作的谅解备忘录。



-《越南社会主义共和国信息传媒部与中华人民共和国国务院新闻办公室关于新闻领域合作的谅解备忘录》。



-《越南社会主义共和国信息传媒部与中华人民共和国国家数据局关于加强数字经济和数字数据合作的谅解备忘》。



- 《越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部2024-2025年阶段合作计划》。



-《越南社会主义共和国计划与投资部与中华人民共和国国家发展和改革委员会的谅解备忘录》。



- 越南计划与投资部和中国国家国际发展合作署关于加强人力资源发展合作的谅解备忘录。



- 越南民族委员会与中国国家民族事务委员会的合作协议。



- 关于关于口蹄疫免疫无疫区要求备忘录。



- 越南西瓜输华植物检疫要求的议定书。



- 《越南社会主义共和国自然资源与环境部与中华人民共和国水利部关于相互交换汛期水文资料的谅解备忘录》。



- 《越南社会主义共和国自然资源与环境部与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于绿色发展、气候变化和环境保护的谅解备忘录》。



- 《越南社会主义共和国文化体育旅游部与中华人民共和国国家版权局关于著作权和著作邻接权的谅解备忘录》。



- 越南国家广播电台（VOV）与中国广播电影电视集团（CMG）之间的合作协议。



- 越南国家电视台（THVN）与中国广播电影电视集团（CMG）之间的谅解备忘录。（完）