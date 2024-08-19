越南与中国签署有关向中国出口新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼的议定书

在越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，8月19日，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署了三项重要议定书，为越南新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼出口中国铺平道路。这是两国农产品贸易关系的重要进展。



这三项议定书包括：《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南鲜食椰子输华植物检疫要求议定书》、《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南输华养殖鳄鱼的检验检疫和兽医卫生要求议定书》、《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南冷冻榴莲输华植物检疫和食品安全要求议定书》。



冷冻榴莲是越南拥有很大优势的产品，有望成为越南主力出口水果，对农产品出口做出重要贡献。2023年，越南榴莲出口量约50万吨，出口额达23亿美元，其中对华出口占90%。预计到2024年，即议定书签署的第一年，冷冻榴莲出口额可达4亿至5亿美元，2025年有望出现在出口额数十亿美元的农产品名单中。



新鲜椰子也是越南具有巨大出口潜力的产品。目前，越南椰子在生产和出口方面处于世界领先地位，椰子种植面积约17.5万公顷，主要集中在九龙江三角洲。随着中国市场的开放，预计2024年越南鲜椰子出口额可增加2亿至3亿美元，并将在未来几年强劲增长。

越南鳄鱼养殖业有了三十年的发展历程。鳄鱼肉、皮等产品都具有很高的经济价值。越南鳄鱼获准向中国市场出口有助于丰富越南出口农产品种类，为越南鳄鱼养殖业可持续发展注入动力。



越南农业与农村发展部部长黎明欢表示，这三项议定书的签署是越南农业与农村发展部和中国海关总署下属专门机构积极交流和谈判的结果。今后，该部将继续与中方密切配合，开展协议后续细化工作，确保越南企业能够向中国市场出口上述产品。（完）