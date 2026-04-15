越南与中国签署多项合作文件

据越通社特派记者报道，在4月14日至17日对中国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于4月15日与中共中央总书记、国家主席习近平共同见证了两国各部委、地方之间多项合作文件的签署。



签署的文件包括：



《越南社会主义共和国政府与中华人民共和国政府关于在全球安全倡议框架下开展合作的谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国首都河内与中华人民共和国首都北京合作谅解备忘录（2026-2030）》。



《越南社会主义共和国公安部与中华人民共和国公安部关于建立、管理与运行部长级热线的议定书》。



《越南共产党与中国共产党合作计划（2026-2030）》。



《越南社会主义共和国外交部与中国共产党中央委员会对外联络部合作协议》。



《越南共产党中央组织部与中国共产党中央委员会组织部合作谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国建设部与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于开展铁路培训合作以增强越南铁路人力资源能力的谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国教育培训部与中华人民共和国教育部关于职业教育合作的谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国科学技术部与中华人民共和国工业和信息化部关于信息技术与数字化转型领域的合作谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部关于加强边民民商事纠纷解决领域合作的谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国建设部与中华人民共和国商务部关于移交越南老街—河内—海防铁路线路可行性研究报告援助项目结果档案的证书》。



《越南社会主义共和国政府与中华人民共和国政府关于海关领域合作及行政互助协定》。



《越南社会主义共和国工贸部与中华人民共和国商务部关于成立谈判工作组以推动跨境经济合作区建设的谅解备忘录》。



《越南社会主义共和国工贸部与中华人民共和国商务部关于成立生产链、供应链合作工作组的谅解备忘录》。

《越南社会主义共和国农业与环境部与中华人民共和国海关总署关于越南输华柚子和柠檬植物检疫要求的议定书》和《越南国家电视台（VTV）与中国中央广播电视总台加强文化艺术合作协议（2026-2027）》签署仪式现场。图自越通社

《越南社会主义共和国农业与环境部与中华人民共和国海关总署关于越南输华柚子和柠檬植物检疫要求的议定书》。



《越南国家电视台（VTV）与中国中央广播电视总台加强文化艺术合作协议（2026-2027）》。



《越南社会主义共和国卫生部与中华人民共和国国家国际发展合作署关于利用中国政府无偿援助建设越南传统医药学院第二分院项目（一期）的换文》。



近年来，越中两国在经贸、投资等领域的务实合作保持良好发展势头，成为双边关系的重要亮点。越南连续10年保持中国在东盟最大贸易伙伴地位，并连续两年（2024年、2025年）成为中国全球第四大贸易伙伴。中国多年来始终是越南最大的贸易伙伴。



此次访问是提升战略协同水平、推动两党两国关系迈上新台阶的重要契机。访问期间，两党两国最高领导人就经贸、投资、旅游、产业链与供应链合作、教育培训、科技创新等领域明确了新方向，致力于共同实现各自国家的发展目标和愿景。（完）