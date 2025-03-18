越南与中国深化审计合作

值此机会，两国国家审计署签署了第四次合作备忘录，越南驻中国大使范清平出席签署仪式。其后，双方共同举办“审计与专项审计活动中的数字化转型”研讨会。



中国审计署审计长侯凯对越南国家审计署工作代表团的访问表示欢迎。他强调，2025年标志着两国建交75周年，为双方进一步深化在公共审计领域在内的多个领域上的合作注入动力。



会谈场景。图自越通社

国家审计署审计长吴文俊高度评价两国审计机构之间近20年来的合作成效。双方维护好经验分享活动，特别是围绕重要主题定期举办年度合作研讨会，紧跟国际审计趋势。



双方一致同意进一步深化合作，满足公共审计活动日益提高的要求，符合与越南与中国之间全面战略合作伙伴关系水平。



会谈后，两国国家审计署签署了第四次合作备忘录，为扩大并深化双方审计合作奠定牢固基础。



其后，双方共同举办题为“审计与专项审计活动中的数字化转型”的第七次研讨会。会上双方就审计领域中数字化转型的经验展开讨论。



双方强调，新的合作备忘录不仅是重要的里程碑，而且也是双方朝着更深入广泛方向开展合作的起点。这被视为两国本着“十六字”方针和“四好”精神深化关系的可持续友谊桥梁，面向促进公共审计领域可持续、有效发展。（完）