越南与中国海警共建和平稳定守法的海域

越南海警与中国海警从11月29日至12月1日在北部湾分界线邻近海域开展2023年第二次北部湾海域联合巡逻，为建设和平、稳定、守法的海域做出贡献。

这是自从越南与中国《北部湾渔业合作协定》于2020 年6月30日到期后，越南海警与中国海警在北部湾分界线邻近海域进行的第7次联合巡逻。

参加本次联合巡逻的越南海警有由海警第一区司令部副司令兼参谋长梁高凯大校指挥的海警船CSB 8004和CSB 8002编队。中国海警有由中国海警南海分局副局长刘添荣指挥的海警船4301、4203编队。

此次联合巡逻期间，越中两国海警开展以下内容：进行直接会谈；对两国渔民在边界线邻近海域捕捞的船只进行检查和监督；宣传教育两国渔民在海上作业遵守法律。此次巡逻期间，越南海警成立了跨部门工作组，直接检查和了解越南渔船在该海域捕鱼的情况，并宣传遵守法律规定及欧盟委员会关于打击非法、不报告、不管制（IUU）捕捞行为的建议，并提醒、严肃处理IUU违法案件。

越南联合巡逻力量代表透露，今后，越南海警和中国海警将举行许多交流活动，加强与发展双方关系。

2023年第二次北部湾海域联合巡逻已圆满结束。两国联合巡逻力量指挥官希望双方共同维护海上和平安全秩序，为培育友谊、团结、合作与发展做出贡献，为促进两国海警力量乃至两党两国和两国人民的友谊注入动力。（完）