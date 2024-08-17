越南与中国推进投资贸易合作仍有很大空间

近年来，在两国领导人的战略引领下，中越各领域合作关系取得快速发展。 2023年，中越两国构建具有战略意义的命运共同体，继续为两国关系未来发展规划路线图。



上述是中国—东盟中心秘书长史忠俊先生在接受越南通讯社驻华记者采访时对越中两国合作关系的评价。史忠俊先生表示，近年来，中越两国的合作非常全面、广泛。特别是在经贸领域，越南是中国在东盟国家中最大的贸易伙伴。与此同时，目前已有不少中国企业已经或计划在越南投资兴业。



《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下产业合作委员会主席、中国-东盟商务理事会常务理事、中国与东盟贸易合作首席专家许宁宁先生评价说，在越中两党的领导下，经贸合作正在给两国人民带来实实在在的利益。

许宁宁先生表示，促进越中两国双向投资和贸易合作还有很大空间。中国企业对越南经济发展和众多新商机非常看好。许宁宁先生称，中国企业非常愿意到越南投资、发展、创业。越方还以一系列优惠政策和便利投资条件吸引中国企业。许宁宁先生表示相信，未来一段时期，中越经贸合作将继续有效、深入、务实发展。



中国驻越南大使馆前经济贸易公使衔参赞胡锁锦先生作为一名从事越南工作40年、在越南工作23年的人士评价说，近年来，中国—越南关系取得长足发展，特别是在经贸领域。

越中经贸投资合作保持强劲发展势头并日益深化。越南继续是中国在东盟第一大贸易伙伴和中国全球第五大贸易伙伴。中国是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场。 2023年双边贸易总额达到1719亿美元，2024年前7个月达到1126亿美元。中国对越南直接投资继续保持快速增长态势，2023年达到44.7亿美元，2024年前7个月达到15.24亿美元。（完）