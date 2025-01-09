越南与中国建交75周年：经贸合作继续成为亮点

值此2025新年和两国建交75周年之际，越通社驻北京记者采访了越南驻中国大使馆商务参赞农德来，探讨2024年越中贸易交流的突出成果及2025年的发展前景。

农德来表示，2024年，越中经贸合作继续成为两国关系的亮点。在中国与许多主要贸易伙伴贸易下降的背景下，越南是与中国保持稳定贸易关系的少数国家之一，双边贸易实现两位数增长。越南是中国的第四大贸易伙伴，也是中国在东盟中的最大贸易伙伴。

越中双边进出口总额保持高速增长。根据中国海关数据，2024年前11个月双边进出口总额达2354亿美元，同比增长14%。预计2024年全年双边贸易额将突破2500亿美元。其中，越南农产品出口对华继续保持高增长率。

农产品市场准入工作取得积极进展。两国已签署相关议定书，允许越南新鲜椰子、冷冻榴莲和养殖鳄鱼正式出口中国市场。这将进一步推动越南农产品对华出口的增长，不仅在2024年，还将在未来几年中持续发挥重要作用。

贸易便利化工作持续推进，自年初以来，两国边境口岸货物流通顺畅。双方职能部门密切合作，解决节假日和旺季货物拥堵问题，为企业节约成本。

贸易促进活动不断创新，拓展范围，助力企业开拓市场。例如：“越南水果节”在北京成功举办，以及“2024年亚洲美食饮品博览会”越南展区在山东济南引发热烈反响，有效推广越南农产品深耕中国市场。

此外，两国地方政府及职能部门合作频繁，成果显著，如越南工贸部与山东省政府签署的经济贸易合作备忘录，为加强与中国北方经济核心区合作奠定了基础，推动越中经贸关系深入发展。

越南商务参赞农德来表示，2025年越中贸易关系将在当前良好合作基础上持续发展。近期两国高层互访为双边关系注入新动力，为扩大经济贸易合作奠定坚实基础。

越中双方签署多项合作协议，其中多数涉及经济贸易领域，为长期合作创造有利条件。越南将充分利用与中国接壤的地理优势，积极享受中国—东盟自由贸易区（CAFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下的优惠政策，同时通过双边和多边合作机制，深度开发中国14亿人口市场的潜力与需求。（完）