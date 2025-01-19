越南与中国建交75周年：双边关系不断提升至新高度

记者：2025年是越南与中国建交75周年的重要里程碑。您认为过去75年中两国关系取得了哪些突出成就?





越南驻中国大使范青平 图自越通社

范青平大使：75年前，即1950年1月18日，中华人民共和国成为全球首个与越南民主共和国（今越南社会主义共和国）建立外交关系的国家，这标志着越中关系史上的重要里程碑。

在过去75年的发展历程中，尽管两国关系经历了起伏，但两党、两国及两国人民始终携手并肩，相辅相成，为各自国家的民族解放革命事业以及国家建设和发展作出了重要贡献。由胡志明主席和毛泽东主席亲自缔造和两国历代领导人精心培育的“同志加兄弟”的友谊，已成为两国人民共同的宝贵财富。尤其是自1991年关系正常化以来，两党两国关系不断提升到新高度，取得了诸多重要成果和印记。



在政治领域，党、国家、政府（国务院）、国会（人大）和祖国阵线（政协）领导人经常性会晤、接触，弘扬友好传统，加强政治互信，扩大并深化各领域合作，同时妥善管控分歧，引领并推动越中关系长期健康稳定发展。双方明确了“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的方针（1999年）和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的精神（2005年）的方针；一致同意建立越中全面战略合作伙伴关系（2008年），这是越南与世界各国关系中层次最高的合作框架。

特别是在越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问(2022年10月)以及中共中央总书记、中国主席习近平对越南进行国事访问（2023年12月）后，双方同意深化和提升全面战略合作伙伴关系层次和水平，共同构建具有战略意义的越中命运共同体，并提出了推动越中关系迈入全面、可持续发展新阶段的六个更既定方向，即政治互信更高、安全合作更实、互利合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控更好，造福两国人民，并为人类和平与进步事业作出贡献。

此外，越共中央总书记、国家主席苏林（2024年8月）对中国进行的国事访问成果丰硕。双方再次强调，发展双边关系是两国外交政策的优先方向，并同意进一步加强越中全面战略合作伙伴关系。



在经贸领域，两国经贸合作强劲发展并日益走向纵深。中国是越南最大的贸易伙伴、最大进口市场和第二大出口市场。2024年，双边贸易额突破2000亿美元。越南已成为中国在全球的第四大贸易伙伴。从1991年关系正常化至今，双边贸易额增长了近6400倍（从3200万美元增长到2000亿美元）。在投资领域，中国已成为越南第三大外商直接投资来源地，累计投资额达318亿美元，较2014年底的80亿美元有显著提升。

在人文交流、文化和旅游领域，两国取得了令人鼓舞的成果。目前有超过2.3万名越南留学生在中国留学；中国赴越南游客人数持续增长（2019年，在新冠疫情爆发之前，越南接待中国游客约580万人次，占所有国际游客的30%）。疫情结束后，中国赴越游客人数迅速回升。截至2024年底，越南接待中国游客约370万人次，比2023年增长了214.4%，中国成为继韩国之后的越南第二大客源市场。

在边界和领土问题上，两国已解决三项边界领土问题中的两项问题。1999年，两国签署了《越中陆地边界条约》，并于2008年完成了陆地边界的勘界立碑工作；2000年签署了《越中北部湾划界协定》。对于海上争端，两党两国高层达成了关于管控分歧、维护东海和平稳定的重要共识，并于2011年签署《关于解决越中海上问题基本原则协议》，设立并定期开展政府级边界领土谈判机制以及关于北部湾湾口外海域工作组、海上低敏感领域合作工作组和海上共同开发工作组的三项专家级谈判机制。

凭借在解决陆地边界问题和北部湾划界谈判过程中所积累的宝贵经验，《关于解决越中海上问题基本原则协议》以及两国高级领导人达成的共识，将为双方本着两国友好关系、尊重彼此的合法权益、符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）以及《东海各方行为宣言》（DOC）的基础上继续进行谈判、寻求和平解决东海问题的途径奠定基础并增添信心。

两国关系的持续深化和扩大，体现了两党两国高层领导的战略眼光，为两国人民带来了切实利益，同时为地区及世界的和平稳定与发展作出了积极贡献。



越共中央总书记苏林与中共中央总书记、国家主席习近平。图自《人民军报》

记者：您认为越中两国在迈入发展新阶段时，应将合作重点放在哪里？您对未来双边关系的发展有何期待？

范青平大使表示，当前是推动两国关系迈入更高、更深、更实发展阶段的绝佳时机。双方应重点落实两党两国高层关于朝着“六个更”的既定方向深化和提升越中全面战略合作伙伴关系水平，构建具有战略意义的越中命运共同体的共识落地见效，具体包括：

其一，做好高层交流与接触的筹备工作.

其二，深化各领域务实合作，促进投资和贸易合作，扩大越南农产品对华出口；实施越中关系新型合作的具有代表性大型项目，拓展科技、创新、数字化转型、绿色增长及清洁能源等领域合作。

其三，加强人文交流，进一步夯实两国关系的民意基础。2025年被定为越中人文交流年，双方应抓住契机，加强民间交流和友谊传统教育；促进旅游复苏；运用好红色资源，加强对越中两国年轻一代关于两国友好传统的教育；落实好两国2023~2027年文化旅游合作计划。

其四，管理好陆地边界，加强基础设施和交通对接合作，特别是跨境铁路项目建设，将两国边界建设成为和平、稳定、合作与发展的边界；妥善管控海上分歧，推动谈判机制取得进展，尊重彼此合法权益，遵守国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》和《东海各方行为宣言》。

我深信，通过落实上述重点合作方向，未来越中关系将继续得到巩固，全面且务实发展，为两国人民带来更多福祉。

记者：越南驻华大使馆计划在越中人文交流年举办哪些活动，以促进两国人民之间的友谊和交流？

范青平大使：2025年是越中建交75周年，也是两党两国高层确定的越中人文交流年。这为双方举办一系列意义深远的纪念、文化和艺术交流活动提供了重要契机，以增进理解，培育和弘扬两国人民特别是年轻一代之间的传统友谊。

目前，使馆正积极与双方有关部门协调，筹备越中建交75周年纪念招待会及系列人文交流活动，预计将邀请中国各界人士广泛参与。活动内容包括：越南风土人情与文化、旅游图片展；两国艺术家同台献艺的文艺演出；越南农产品、美食展等。

我相信，这些活动将进一步巩固两国友谊，并为未来合作开辟更多机遇。

记者：非常感谢您！（完）