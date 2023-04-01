越南与中国广西推进新时代的经贸合作关系

3月31日，越南工贸部部长阮鸿延与中国广西壮族自治区党委书记刘宁举行会谈，并共同主持了新时代越南与中国（广西）经贸合作对接会。

阮鸿延在会谈上就便利货物通关、保障供应链、推动扩大越南农产品进口、促进边境进口口岸通关分离、支持贸易促进活动、继续落实双边合作协议框架内的多项合作内容等提出建议。

关于推动扩大越南农产品进口，阮鸿延建议，广西继续推动中国职能机关为越南农产品开放市场，同时研究在等待职能机关正式批准期间试点进口这些水果。

阮鸿延建议，广西鼓励和支持两国企业通过越中边境口岸开展农产品和水果的移交和接收活动，以利用现有的边境口岸基础设施，减轻货物清关压力，避免再次出现在某些主要边境口岸的进出口拥堵现象。

刘宁在会谈上强调了越南24年来一直是广西最大的贸易伙伴的作用，并分享了过去双方良好的合作成果。

与此同时，去年双方农产品贸易额达约21亿美元，广西企业积极参加在越南举行的有关芒果（山罗省）、荔枝（北江省和海阳省）等农产品推介会等

刘宁书记对阮鸿延部长提出的建议表示赞同，并表示将责成广西有关部门和地方尽快与越方协调配合研究实施。

会谈结束后，阮鸿延部长与刘宁书记见证了越南工贸部与广西壮族自治区政府2023年重点任务清单移交仪式。

另一消息，当天，阮鸿延部长与刘宁书记共同主持了新时期越南与广西（中国）经贸合作对接会。

阮鸿延在会议上发言时表示，此次会议的召开，为双方寻找保持和发展双边贸易规模的措施，支持广西和越南企业界寻求有效和实质性商业合作机会提供了非常宝贵的机会。

双方管理机构和企业代表在会议上就市场需求、进出口过程中存在的问题、市场新规更新等问题进行了交流和解答。（完）