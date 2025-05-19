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越南与中国广西加强各领域合作

5月19日，越南高平省人民委员会与中国广西壮族自治区人民政府举行了视频会议。

会议上，高平省人民委员会副主席郑长辉提议，双方应继续关注并大力巩固与增强互信，坚持“同志加兄弟”的精神，贯彻落实两党、两国领导人已达成共识的“四好”精神（好邻居、好朋友、好同志、好伙伴）和“六个更”方向，加强两省（区）领导经常性接触、交流与互访，推动边境地方党组织之间的合作与交流；并继续深化文化、社会以及民间交流活动。

与此同时，双方将加快推进“智慧口岸”模式建设，以便利通关、提升货物通关效率；继续开展有关产业园区合作的研究与交流；加强在果树品种种植方面的技术转让与智能、高新技术应用合作；共同推广、介绍双方的特色商品、一乡一品产品以及具有代表性的乡村工业产品。双方同意有效展开落实两国在所有领域上的各项合作协议。

广西壮族自治区副主席廖品虎表示，希望双方推进两国各项合作协议的有效落实，进一步加强在文化、旅游、科技、交通运输等领域的合作，推动电子商务、数字经济、数字对接、人工智能等方面的合作关系发展。

广西壮族自治区人民政府也希望双方密切配合，做好充分、周到、细致的准备，确保高平省政府代表团即将开展的访问广西之旅取得圆满成功，为进一步拓展、巩固和深化双方友好合作关系作出积极贡献。

自2025年初至今，越南高平省与中国广西壮族自治区人民政府互访交流频繁。高平省与广西相关地方及合作伙伴签署了12份国际合作文件与协议。与此同时，双方在民间外交、友好交流及各类组织之间的交往也持续推进，形式多样、内容务实、成效显著。（完）

越通社

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