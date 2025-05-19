越南与中国广西加强各领域合作

会议上，高平省人民委员会副主席郑长辉提议，双方应继续关注并大力巩固与增强互信，坚持“同志加兄弟”的精神，贯彻落实两党、两国领导人已达成共识的“四好”精神（好邻居、好朋友、好同志、好伙伴）和“六个更”方向，加强两省（区）领导经常性接触、交流与互访，推动边境地方党组织之间的合作与交流；并继续深化文化、社会以及民间交流活动。



与此同时，双方将加快推进“智慧口岸”模式建设，以便利通关、提升货物通关效率；继续开展有关产业园区合作的研究与交流；加强在果树品种种植方面的技术转让与智能、高新技术应用合作；共同推广、介绍双方的特色商品、一乡一品产品以及具有代表性的乡村工业产品。双方同意有效展开落实两国在所有领域上的各项合作协议。



广西壮族自治区副主席廖品虎表示，希望双方推进两国各项合作协议的有效落实，进一步加强在文化、旅游、科技、交通运输等领域的合作，推动电子商务、数字经济、数字对接、人工智能等方面的合作关系发展。



广西壮族自治区人民政府也希望双方密切配合，做好充分、周到、细致的准备，确保高平省政府代表团即将开展的访问广西之旅取得圆满成功，为进一步拓展、巩固和深化双方友好合作关系作出积极贡献。



自2025年初至今，越南高平省与中国广西壮族自治区人民政府互访交流频繁。高平省与广西相关地方及合作伙伴签署了12份国际合作文件与协议。与此同时，双方在民间外交、友好交流及各类组织之间的交往也持续推进，形式多样、内容务实、成效显著。（完）

越通社