越南与中国外交部长举行会谈

12月1日，越南外交部长裴青山与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、中国外交部长王毅举行会谈。

会谈上，在真诚、友好、开放的气氛中，双方就越中双边关系，进一步发挥两国外交部在落实高层共识和越中双边合作指导委员会第十五次会议取得的成果中的统筹协调作用的措施，进一步深化与提升双边关系，致力于世界和地区和平、合作与发展等内容深入交换意见。

双方一致同意为今后各场交流活动和各级代表团的接触配合做好准备，加强与提高两国各部委和地方之间合作机制效果。

裴青山建议中方继续扩大越南商品、农产品和水产品的进口；加强交通基础设施的连接； 积极讨论并尽早寻找解决存在问题项目的方案；为越南尽快在中国部分地区设立贸易促进办事处提供便利。

王毅强调，发展与越南关系是中国周边外交政策的重中之重。中国外交部愿同越南外交部密切配合，落实好两党两国高层领导的重要共识； 配合推动今后高层互访；促进经贸、投资、文化、教育、旅游等领域的合作；在国际论坛上密切协调配合。

对于领土边界问题，双方一致同意继续配合落实好越中陆地边界三个法律文件；加强边境管理工作； 加快部分口岸的开放和升级进度；有效试点运营板约（越南）-德天（中国）瀑布景观区。

至于东海问题，双方同意落实好两国关于妥善管控和处理海上分歧的高层共识，不影响两党两国关系的良好发展。 裴青山建议双方各级各部门尊重彼此根据国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》确立的合法权益；与东盟各国促进谈判，尽快达成务实、效力和效果并符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）。（完）