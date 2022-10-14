越南与中国和澳大利亚加强防务合作

越南国防部副部长黄春战上将于10月13日在河内会见了中国驻越南武官处武官潘涛大校。

会见时，越南国防部副部长黄春战上将指出，越南一直重视越南与中国的全面战略合作伙伴关系，将其视为推动双方防务合作不断扩大与深入、务实发展的前提。

黄春战上将强调，过去一段时间，越南和中国的防务合作不断向前发展，许多合作活动逐渐体制化， 合作方式日益丰富，合作结果更为切实。双方高级代表团交往频繁，合作机制以灵活且有效的方式展开。

中国驻越南武官处武官潘涛大校高度赞赏两国在防务合作方面所取得的成果，尤其是两国在新冠肺炎疫情防控、陆地和海上边界合作等方面所取得的成果。

今后双方同意继续推动在代表团互访、国防政策对话、保护管理边界线、维护航海航空安全等方面的合作，为建设两国和平、稳定与发展的边境地区做出贡献。

同一天上午，越南国防部副部长黄春战上将会见了正在访问越南的澳大利亚塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫（Jeremy Rockliff）先生。

越南国防部副部长黄春战上将表示，过去一段时间，越南和澳大利亚防务合作得到有效展开，并在代表团互访、对话、培训、联合国维和、经验交流和克服战争后果等领域的合作取得了积极成果。

黄春战上将认为，越南和澳大利亚防务合作潜力巨大。塔斯马尼亚州拥有开矿、造船、旅游、教育培训、农业、林业和渔业的发展优势，相信通过塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫先生此次率团访问越南，双方将更加了解对方的合作优势、潜力和需求，从而寻找双方共同关心领域的合作机会。

黄春战上将表示希望塔斯马尼亚州领导和各家国防工业企业将参加预期将于今年12月初由越南国防部主办的2022年越南国际国防展会。

澳大利亚塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫先生表示，越南是澳大利亚的至关重要伙伴，希望今后两国的防务合作不断得到加强与发展，尤其是双方在航海安全、搜寻救援、应对非传统安全挑战和军医等领域的合作。（完）