越南与中国合作开设救护车“绿色通道”

据广宁省边防部队指挥部芒街国际口岸边防哨所5日发布的消息，基于责任与人道主义的考量，该单位与中国东兴出入境边防检查站共同为急救病人的救护车开设“绿色通道”，此举具有高度的人文意义和国际主义精神。



2月5日约16时，在芒街国际口岸（北仑河二桥区域），芒街国际口岸边防哨所与东兴出入境边防检查站协调，为车牌号为15N-049.80的救护车开启“绿色通道”，护送一名患有脑梗死的中国籍男性公民（1963年出生）出境回国治疗。



此前，芒街国际口岸边防哨所与东兴出入境边防检查站合作为车牌号为14A-022.01的救护车开启“绿色通道”，护送患有脑中风患者的一名1985年出生的中国籍男性公民出境回国就医。

为急救病人的救护车开设“绿色通道”。图自越通社

2025年底，越方也曾多次出于人道主义目的，为护送中国患者返乡的救护车开启“绿色通道”，以便在患者需紧急救治的情况下，快速解决个人及社区健康问题，从而促进芒街市与东兴市之间的经济和医疗合作。



通过创造便利条件和开设“绿色通道”，加强越中全面友好合作关系，推动各领域合作，主动融入国际经济，同时大力优化出入境行政审批流程，服务于两国人民特别是越南芒街市和中国东兴市两地民众的利益。（完）