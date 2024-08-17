越南与中国努力维护和平、友谊、合作与发展的陆地边界

今年是越南与中国签署《越中陆地边界条约》25年周年和签署《越中勘界议定书》、《越中边境管理条例协定》和《越中陆地边境口岸及其管理制度的协定》等越中陆地边界三项法律文件15周年。

这一历史性成就为两国维持和平稳定环境奠定了法律和政治基础，服务于经济发展事业，保障国防安全，满足两国人民的愿望。

在世界和地区局势复杂多变的背景下，经过8年坚持的谈判，1999年12月30日，越南与中国在首都河内签订了《陆地边界条约》（简称：1999条约），为建设和平、友谊、长期稳定的边界线奠定重要基础。

到2008年底，勘界立碑工作基本完成。越南与中国陆地边界线长达1449.566公里，共建立了1970座界碑。

在完成勘界立碑后，为了在保护和管理边界和界碑方面建立合作，两国政府代表于2009年在北京签署了关于越南和中国陆地边界的三项法律文件。 2010年7月14日，越中陆地边界的三项法律文件正式生效，两国正式根据新法律文件管理陆地边界。

越南政府边界委员会原主任陈功轴博士表示，越南和中国本着真正谦虚的精神，根据国际法原则，在国际条约或国际惯例的基础上，通过和平谈判解决边界和领土问题，维护两国合法权益，按照约定的法律原则共同处理分歧和争议。

越南外交部国家边界委员会原副主任阮鸿滔副教授认为，两国完成陆地边界勘界立碑工作是越中全面战略合作伙伴关系的生动体现，为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。

25年来，越中两国不断努力维护和平稳定边界线，为推动两国合作关系迈上新台阶作出贡献。1999年条约是两国具有重大历史意义的成功，为两国关系打开新篇章。

中国驻越大使熊波8月15日接收记者的采访时强调 说：“双方落实好中越陆地边界协定，边境两侧两国的人民安居乐业、和睦相处、亲如一家，成为世界上最和平、最稳定、最和谐、经贸和人员往来最活跃的边境地区。我还非常清楚地记得，去年8月阮富仲总书记在谅山友谊口岸视察的时候曾经强调，以‘友谊’来命名的友谊关、友谊口岸在世界市‘独一无二’的。这一句话非常形象地描绘出了两国边境地区和平友好交往的情景。中越边境地区和平安宁合作的情景值得我们双方为之自豪。”

国家边界委员会关于越中陆地边界管理与保护情况的报告，自三项法律文件生效后，两国和平稳定边界线为促进边境地区合作与发展作出了积极贡献，两国之间口岸贸易往来活动强劲发展，两国边界管理力量的友好交流活动、民间外交和交流活动频繁举行。

越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠认为，今后，两国将共同创造大方向和变革，将越中和平稳定的边界线变成合作和坚实发展的边界线，考虑到当前世界和地区的大趋势。越南将与中国积极协调配合，为将越中陆地边界线真正成为和平、稳定、友谊、合作与发展的边界线作出贡献，致力于经济和社会的发展，为两国人民带来平安、稳定、温饱和幸福的生活。（完）