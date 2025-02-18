越南与中国加强司法合作

应中国最高人民检察院检察长应勇的邀请，越南最高人民检察院检察长阮辉进已率团于2月17日至18日对中国北京进行工作访问。

据越通社驻北京记者报道，访问期间，阮辉进一行礼节性拜会了中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清；与中国最高人民检察院检察长应勇举行会谈；会见中国最高人民法院院长张军。

阮辉进在与中国最高人民检察院检察长应勇举行会谈时表示希望此次访问将是重要里程碑，展现出两国最高人民检察院友好合作关系和打击犯罪合作中长久稳定发展过程。他认为，在两国传统友好关系和政治互信的基础上，近期越中两国检察部门之间的合作迈出长足发展步伐并取得许多积极成果。

阮辉进同时强调将有效实施两党、两国所达成的各重要共识，学习互鉴中国在诉讼领域的经验，为推进公益诉讼和检察院改革做出努力，加强刑事司法互助、检察员培训、数字建设和各检察院之间的文化交流等领域加强合作，一道努力提高两国检察机构的工作能力，以法治的力量来服务两国现代化建设事业。

应勇强调，近年来，两国检察院一直保持“同志加兄弟”友好关系，保持代表团频繁互访、务实和深入合作并取得许多良好成果。值此之际，应勇还概括介绍了中国公益诉讼和全面改革检察工作，强调在两党、两国高层领导战略引领下，中国最高人民检察院愿同越南各机关合作，进行经验交流，进一步深化打击跨国犯罪、刑事司法互助、检察员培训、边境地区检察机构交流等领域的合作；一道努力推动完善中国-东盟检察院、检察院机关机制，为构建具有战略意义的中越命运共同体提供坚实保障，为两国和两国人民带来更好利益。

此前，阮辉进在会见中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清时表示，近期，在越中传统友好合作关系和全面战略合作伙伴关系的推动下，两国最高人民检察院领导在两国均为成员国的各多边合作框架保持配合和互相给予支持。

陈文清表示，表示希望双方将深入实施两党、两国高层领导达成的重要共识，进一步扩大两国检察机关之间的切实合作渠道；提高加强法治、推动公正中的合作交流质量和效果；同时为进一步深化构建具有战略意义的越中命运共同体提供法律保障。

在会见中国最高人民检察院检擦长张军时，阮辉进表示希望两国司法机构继续巩固政治互信，进一步深化各层级、多领域的合作，为两国人民带来更好的利益，一道传承越中深厚的友好情谊。

张军表示希望，纪念越中建交75周年是进一步深化两国司法机构之间的交流和学习互鉴的良好机会。

访问期间，阮辉进一行造访了越南驻中国大使馆。（完）