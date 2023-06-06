越南与中国分享市场管理经验

6月5日，越南工贸部副部长邓黄安与中国国家市场监督管理总局副局长蒲淳及工作代表团在工贸部总部举行会谈，分享有关市场管理领域的检查、管理和监督的信息及经验。

会谈时，邓黄安相信此次会谈将成为越南工贸部和市场管理总局与中国国家市场监督管理总局之间有效合作关系的重要起源。

蒲淳透露，越南工贸部是中国国家市场监督管理总局自2018年成立以来进行工作访问的首个单位。

他强调愿意与越南工贸部以及市场管理总局在加强对食品安全的监督和管理工作中加强交流与合作。其体现在进口食品和农产品，为越南优质食品和农产品进军中国市场创造条件，致力于推动越中贸易合作关系长期稳定发展。

另外，中方建议加强两个机构的交流，及时分享经验，推动两国市场监督与管理工作有效发展。

越南工贸部市场管理总局局长陈友玲建议双方今后加强互相交换有关预防假货商品，尤其是原产地不明食品的信息。

此外，陈友玲希望中国国家市场监督管理总局与越南工贸部早日签署合作备忘录，旨在互相交换信息，让市场管理工作取得高效。

在友谊、真诚、开放和富有诚意的气氛中，双方就许多具体合作内容和措施达成一致，旨在提高市场监督管理合作机制的效率。

据越南海关总局的统计数据，2022年越南与中国进出口总额达1755.6亿美元，较2021年增长5.47%。其中，越南对中国的出口额达577亿美元，增长3.18%，从中国的进口额达1178亿美元，增长6.63%，贸易逆差达601亿美元，增长10.18%。

中国继续是越南最大的贸易伙伴、最大进口市场和第二大出口市场。

据中国海关总署的统计数据，2022年越南与中国进出口总额达2349亿美元，增长2.1%，其中，越南从中国进口额达1469亿美元，增长6.8%，出口总额达879亿美元，下降4.7%，贸易逆差达590亿美元。

2022年，越南是中国第六大贸易伙伴，第五大出口市场和第十大贸易伙伴。

涉及食品安全领域，2022年，市场管理机关开展食品检查案9706起，受理5244起，罚款超过159 亿越盾（约合490.4667万人民币），货物价值超247亿越盾（约合761.92万人民币）。

2023年第一季度，市场管理机关开展食品检查案1988起，受理1732起，罚款超过80.6 亿越盾（约合248.6265万人民币），货物价值超117亿越盾（约合360.9095万人民币）。（完）