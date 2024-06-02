越南与中国促进可再生能源领域的合作

5月27日，越南政府副总理陈红河在政府总部会见了中国电力工程顾问集团有限公司党委书记、董事长罗必雄。

陈红河高度评价中国能源产业在可再生能源现代化、转化和开发过程中，从设计、生产到运营管理等方面取得的成功。

陈红河相信，进一步推动包括能源领域在内的越南和中国企业界的合作关系深入务实，将有助于巩固和建设两国全面战略合作伙伴关系，实现两国领导的愿景、观点和政策，以及共同实现全球目标。

陈红河希望，中国能建中电工程向越南分享关于技术、完善政策并制定有效落实《第八个电力规划》的计划；利用可再生能源、水力发电、煤电和天然气发电优化各地区输电活动的解决方案等方面的经验。

陈红河强调，越南政府将重点为越南和中国企业有效落实两国合作协议的内容和任务创造最佳条件和环境。

陈红河建议，中国能建中电工程直接与越南工贸部、越南电力集团、越南国家油气集团沟通，明确相关法律机制和政策、技术要求、投资效率和项目可行性。

罗必雄向陈红河汇报中国能建中电工程在中国、越南和全球范围内的能源和基础设施规划研究、咨询、评估、施工勘察、设计、服务、EPC总承包、投资和商业，开发专有技术等方面的一些突出成果。

罗必雄建议在越南成立综合能源开发中心、建设高压输电线路和生产新型绿色燃料等项目。（完）