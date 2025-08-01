越南与中国企业加强物流对接

根据合作协议，三方将深化港口运营、海运及物流服务合作。具体包括：拓展货运航线网络；开展集装箱与干散货运输服务；建设国际仓储联盟，开展海关、金融、保险等支持服务；建立专业物流中心，服务机械设备出口与农产品进口等。



三方联盟将构建综合物流生态系统，助力企业降本增效，推动中越绿色可持续供应链建设。



值得注意的是，各方同意共建"两港一线"新海运走廊，直接连接中国山东潍坊港与越南西宁隆安国际港，旨在提升双向货运能力和促进双边贸易。



渤海湾港集团副总经理崔铁成期待，该合作项目成为越中经贸合作典范，为两国战略产品出口到全球市场创造机遇。



隆安国际港董事长武国辉表示，签约后，该港口将尽快向区域内企业通报，组织固定航线集货，优化物流成本，构建稳定、可持续的双向货源体系。



西宁省人民委员会副主席黄文山高度评价此次合作意义，并强调："固定海运航线的建立不仅促进贸易往来，更能降低物流成本及提升本地企业竞争力"。



黄文山同时强调，西宁正进入以物流为重要产业的新发展阶段。2025年上半年全省GRDP预计增长9.63%，领跑越南南部地区，在全国34省市中排名第七。目前，该省企业数量超3.7万家，以及46个规划总面积逾1.39万公顷的工业园区。



西宁正重点投资区域互联交通基础设施，服务物流与进出口。该省政府承诺全力配合合作伙伴推进海运航线、物流中心、港口服务与供应链体系建设，目标是实现越中及国际市场双向货流的高效对接，进而确立西宁在国际物流枢纽中的重要地位。（完）



越通社