越南与东盟经贸合作发展潜力仍有待挖掘
海关总局数据显示，2024年越南对东盟出口额近369亿美元，较2023年增长13.3%，占全国出口总额逾9%。2025年前9个月，对该区域出口达285亿美元，同比增长2.8%。东盟凭借约7亿人口规模、地理毗邻、物流成本优势及消费习惯相似性，持续展现市场潜力。这为越南企业满足质量与成本要求提供便利，更为进军更严苛市场搭建跳板。
阮越芝指出，2015年成立的东盟经济共同体旨在构建统一市场与生产基地，促进货物、服务、投资与技术劳动力自由流动，提升竞争力并深化全球经贸融合。为实现此目标，东盟已谈判并实施多项自贸协定。这些协定助力企业拓展合作、多元化市场、增强竞争力并深度融入区域价值链。目前越南参与8项以东盟为核心的自贸协定，并正与东盟共同推进新一轮自贸谈判。
多边贸易政策司东盟处处长权英玉在分析东盟经济合作成效时表示，实施东盟经济共同体总体规划十年来，区域GDP从2.5万亿美元增至3.8万亿美元，总贸易额由2.3万亿美元提升至3.5万亿美元，其中区内贸易持续占据主导份额。
作为越南首要贸易伙伴之一，越南对东盟出口结构正实现质量与价值双升级，同时成为区域内外投资者的优选目的地。但自贸协定项下出口虽呈增长态势，优惠利用率仍存波动：传统协定组别保持较高利用水平但显现下滑信号；《东盟-印度自贸协定》利用率虽微降仍居首位，显示企业熟悉印度市场原产地规则；《东盟-韩国自贸协定》与《越韩自贸协定》优惠利用率维持在50%以上，印证韩国市场重要性；而《区域全面经济伙伴关系协定》虽潜力巨大，当前利用率仅1.83%，企业开拓效能有待提升。
专家一致认为，东盟作为战略市场仍需越南企业重点深耕，亟须提升融入能力、善用自贸红利并前瞻布局新协定机遇。在此背景下，工贸部门与行业协会需强化对企