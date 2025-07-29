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越南与东盟合作持续走深走实
越南不仅倾听，而且还实现对接，不仅陪伴，而且还致力于化解成员国之间以及东盟与其伙伴之间的差异，从而为维护东盟的团结统一，巩固东盟在动荡世界中的核心地位作出贡献。
30年征程的深刻烙印
越南于1995年正式加入东盟，但区域一体化进程早在多年前就已启动，并体现在一系列令人难忘的里程碑，例如加入《东南亚友好合作条约》（TAC）、于1992年成为东盟观察员、并出席东盟年度部长级会议（AMM）。1994年7月，越南出席了东盟地区论坛（ARF）首次会议，并成为该论坛的创始成员国之一。
加入东盟不仅是越南迈向地区和全球一体化的重要一步，而且还与越南外交思维的革新进程紧密相连。这也是越南加强与本地区邻国，特别是东盟成员国的友好合作关系进程中的一座里程碑，这是越南外交政策的首要优先之一。
20世纪80年代，越南经历了艰苦的战争和政治经济孤立时期后，加入东盟是越南打破孤立、逐步融入地区乃至世界的第一步，也是至关重要的一步。东盟为越南营造和平稳定的经济社会发展环境，维护国家主权和安全，推动国际一体化进程，提升越南在国际舞台上的地位敞开了大门。
目前，东盟是越南第四大出口伙伴和第三大进口伙伴。参与东盟与主要伙伴之间的自由贸易协定（FTA）是越南成为区域和全球经济联系中重要一环的助推器。东盟民众从教育、医疗卫生、社会福利、劳动、就业、文化、体育等领域上的合作项目中获益。上述成就为越南过去30年的全面发展做出了重大贡献。
对于东盟而言，越南的加入是东盟成立和发展征程中的一个重要转折点，有助于实现东盟创始人的愿景，即以和平、繁荣的渴望以及团结一致、互相了解的精神将所有成员国连在一起。
越南克服最初的困惑和谨慎，秉持“主动、积极、负责任”的方针广泛参与东的盟各领域合作，从而，为东盟的成长和强大作出重要贡献。在越南的积极努力下，“东盟十国”——汇聚整个东南亚地区所有成员国的构想于1999年得以实现。
孙氏玉香大使表示，从此以后，东盟确立了新的姿态，各国一起打破壁垒，携手合作，扩大与外区的关系，使东盟成为本地区对话与合作进程的核心。
越南出色地成功履行东盟轮值义务。据此，作为东盟轮值国，越南在加入东盟三年后即主办了第六届东盟峰会（1998年），与其他成员国一道带领东盟坚强战胜1997年经济金融危机带来的挑战，通过《河内行动计划》，保持区域合作与互联互通势头，实现《东盟2020愿景》。越南还成功履行了东盟赋予的各项重要职责，例如担任第34届东盟常务委员会主席、2010年和2020年东盟轮值主席国等，并取得了骄人的成绩。
值得注意的是，作为2020年东盟主席国，越南迅速灵活地推动东盟有效应对新冠肺炎疫情的做法，提出东盟新冠肺炎应对基金、东盟医疗物资储备库、东盟紧急战略框架、东盟全面复苏框架及实施计划等许多重要倡议等。战胜所有挑战，越南成功发挥引领作用，带领东盟航船安全渡过风雨，扬帆远航。
马来西亚（2025年东盟轮值主席国）驻越南大使拿督陈扬泰表示，作为东盟最具活力的经济体之一，越南为提升东盟的全球贸易地位做出了贡献，在批准和实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中发挥了关键作用，促进了区内贸易，积极支持东盟的经济一体化目标，包括通过东盟一体化倡议（IAI）和大湄公河次区域合作框架等举措缩小发展差距。
陈扬泰大使表示，越南从一个刚刚加入东盟的国家，经过30年的艰苦努力，如今已成为一个值得信赖的成员，为“共同家园”的共识做出了建设性贡献。
塑造美好未来
东盟作为地缘政治和地缘经济利益交织的地区，面临各大国战略竞争、气候变化、疫情等负面影响等日益加剧的压力。在此背景下，加强团结，发出强有力的共同声音，坚定走“对话而不对抗、团结而不分裂”的道路是本地区战胜挑战的钥匙。
2025年7月，在马来西亚首都吉隆坡举行的第58届东盟外长会议（AMM-58）上，东道主马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，东盟走过了一段艰难的历程，以其他地区难以比拟的方式维护了和平，实现了繁荣发展。为此，东盟“培养”了合作以战胜挑战的习惯。
实际证明，在一个充满动荡和紧张的世界，无论是中东地区浴血奋战，还是乌克兰战火纷飞，东盟的团结和相互尊重精神都更加闪耀，正如越南政府副总理兼外交部长裴青山所说，东盟发挥着“和平灯塔”的作用。
回顾过去，可见加入东盟是越南党、国家正确且及时和具有历史意义和重要战略性的决策。未来，为东盟发展做出贡献继续将是越南多边外交的战略重点之一。
孙氏玉香大使表示，在取得成就的基础上，越南将继续秉持主动思维，负责任地采取行动，为巩固团结统一、重视基本原则、维护东盟的核心地位、进一步拓展和深化与各伙伴的关系、提高东盟在动荡的地区和国际环境中的自主、韧性和适应能力做出积极贡献。
越南的首要优先是与各成员国一道成功落实《东盟2045愿景》中提出的建设具有韧性、创造力、活力和以人为本的东盟共同体的目标。（来源：《人民报》）