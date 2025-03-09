新闻
越南与东盟各国携手共建一个繁荣与充满活力的东盟共同体
孙氏玉香大使指出，苏林此访将有助于开拓越南与东盟及越南与东盟伙伴之间的新合作空间，为建设一个强大、充满活力与繁荣的东盟共同体作出贡献。
关于越南近年来对东盟的贡献，孙氏玉香大使表示，越南已三次担任东盟轮值主席国，与东盟各国一道，为东盟共同体制定了重点发展方向，渡过新冠肺炎疫情等难关。这些成果赢得了东盟成员国和东盟朋友、伙伴的充分肯定。
此外，越南积极参与制定东盟的重要发展方向，例如1998年在越南成为东盟成员国后立即制定的《河内行动计划》、《东盟共同体愿景2020》、2007年制定并通过东盟《宪章》等。这都是指引东盟发展道路的重要文件。
越南作为东盟与各重要伙伴关系协调国，为深化和扩大东盟与各重要伙伴之间的务实合作提出了许多构想和倡议。 在东盟常驻代表委员会框架内，越南与东盟各国常驻代表代表团和东盟秘书处保持协调与配合，促进提升东盟以及东盟与各伙伴之间的协议、计划和合作项目的协调、监督和实施效率。确保东盟各项机制顺利有效运行，为推动东盟共同体务实有效发展做出贡献。
孙氏玉香表示，越南将同东盟各国一道，努力实现东盟新时期的目标，落实《东盟共同体愿景2045》，助力东盟在迅速变化和难以预测的地区和国际环境中应对各种挑战。相信越南在东盟的作用、地位和形象将不断提升并得到东盟各国和国际友人的肯定。
对于《东盟共同体愿景2045》，孙氏玉香表示，《愿景》有望在2025年内获得通过，并成为2025年至2045年东盟发展的指导性文件。为实现《愿景》，包括越南在内的东盟成员国必须确保有效实施五大计划。其中，越南作为缩小东盟发展差距工作组主席国，将牵头制定和批准有关缩小东盟发展差距的工作计划。
孙氏玉香强调，越南将与东盟各国密切配合，确保在国家层面落实《东盟共同体愿景2045》中确定的各项目标和行动计划。将东盟所有合作内容与越南发展规划相结合，以确保履行东盟成员国的义务，实现东盟发展目标，将《东盟共同体愿景2045》落到实处。（完）