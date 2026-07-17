越南与东帝汶外交关系的新里程碑

越通社驻东南亚记者报道，7月15日，越南驻东帝汶大使馆在东帝汶首都帝力举行了办公大楼启用仪式，标志着该代表机构在正式投入运行3个多月后，迈入了职能齐全、集中办案的运行阶段。这是越南在东帝汶设立常驻大使馆过程中的重要一步，为同步开展政治、经济、领事保护和群体工作创造了便利条件。

东帝汶副总理、经济事务统筹部长兼旅游与环境部长弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱（Francisco Kalbuadi Lay），东帝汶外交与合作部长本迪托·多斯桑托斯·弗雷塔斯（Bendito dos Santos Freitas），负责东盟事务的副部长米莱娜·玛丽亚·达·科斯塔·兰格尔（Milena Maria da Costa Rangel），东帝汶总统府代表，各国驻帝力东盟代表机构负责人以及Telemor公司代表和在东帝汶越南人社团代表出席了仪式。

越南驻东帝汶临时代办范平潭在仪式上发表讲话时强调，办公大楼的投入使用不仅满足大使馆集中运行的要求，还体现了越南致力于不断巩固与东帝汶友好合作关系的长期承诺。越南驻东帝汶大使馆将继续发挥好两国各机关、地方和企业之间的桥梁纽带作用，同时在东帝汶融入东盟的进程中与该国并肩同行。

东帝汶副总理弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱代表东帝汶政府对越南驻东帝汶大使馆启用办公大楼表示祝贺。他强调了东帝汶高度重视与越南的友好关系，并希望大使馆继续为扩大两国在共同关心领域上的合作做出积极贡献。

在启用该办公大楼的同时，越南和东帝汶正继续配合完成必要手续，以接收并改建位于帝力的原美国国际开发署（USAID）办公大楼，旨在将该建筑打造成越南大使馆的永久性馆址。

启用仪式结束后，越南大使馆随即主持召开了各国驻帝力东盟代表机构负责人定期会议。在新办公大楼举行的首场会议即为东盟相关活动，这不仅体现了越南大使馆在当地多边活动中日益发挥的主动作用，也为越南驻东帝汶代表机构迈入全面运行阶段拉开了序幕。（完）