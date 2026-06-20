越南与世行加强水源安全和可持续发展的合作

会见时，胡国勇强调，世界银行所提供的支持为越南经济社会发展过程作出重要贡献，其中有助于提升越南水资源管理能力、保障粮食安全、改善民生，并增强应对气候变化影响的适应力和韧性。

胡国勇高度评价世界银行提出的“水向未来”（Water for the Future）倡议，并强调，越南政府大力支持此倡议，并愿同世行密切配合在越南推进实施。该倡议有望成为双方在水资源安全领域的长期合作框架，为实现可持续发展目标并提升气候变化适应能力作出贡献。

胡国勇建议世行继续在技术支持、政策咨询、国际经验分享及有效治理模式等方面向越南提供协助；同时支持越南获取包括世行在内的国际组织优惠资金，用于开展保障水资源、水库和堤坝的安全以及应对气候变化等研究与投资计划。

沙罗表示，世行正同越南有关部委密切合作，制定未来五年新的国家伙伴框架。在交流过程中，世行认为越南在水资源安全、应对气候变化及可持续发展方面的优先事项与世行未来合作方向高度契合。

沙罗认为，“水向未来”倡议及相关水资源安全计划将成为世行与越南合作议程中的重要内容。世行希望不仅为越南提供资金支持，而且分享知识、国际经验、技术援助和高质量咨询服务，助力越南有效应对新阶段发展挑战。

此外，世行还愿与越南在气候融资及其他国际资金动员方面加强合作，以服务于气候变化适应、水资源安全保障及绿色发展目标。

玛丽亚姆·谢尔曼重申，世行与越南的伙伴关系是长期、有效并不断深化的合作关系。世行始终将越南视为地区优先合作伙伴，愿与越南同行，支持越南实现可持续发展目标，特别是在气候变化适应和水资源管理领域。（完）