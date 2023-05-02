越南不可错过的十大旅游胜地

河江省



排在第一位的是河江。河江省是位于越南北部的边境山区省份。这是冒险之旅的起点。无论是徒步还是骑摩托车，河江都不会让你失望，越走越想探索更多。



藩切市



藩切是越南平顺省的省会城市，那里有着越南的顶级海滩。游客可以在白色的沙滩上散步，游览许多美丽的地方，而无需担心任何事情。游客所需要做的就是沉浸在这原始而美丽的大自然中。



顺化市



来到顺化，游客仿佛置身于“天堂”，参观被联合国教科文组织列为世界遗产的历史遗迹。文化遗迹及独特的建筑工程至今仍保留着威严、古朴和端庄的特点。



岘港市



岘港市是越南中部著名的海滨旅游城市。其被称为越南最宜居的城市。这里也是国内外游客最喜爱的旅游目的地。这个美丽的港口城市有美溪白沙滩、巴拿山、山茶半岛。岘港也以其丰富的美食而闻名，尤其是新鲜的海鲜。



宁平省



宁平省是诸多名胜古迹汇聚之地，大自然与文化建筑的交触之地。其被誉为“陆地上的下龙湾”，河畔景观与青山相映成趣，使宁平宛如一片绿洲。



沙坝



沙坝是拥有清新凉爽空气和美丽原始风光的越南北部著名旅游圣地之一。这里是东南亚少有的降雪之地。这个地方以风景如画的梯田美景而闻名。



会安古镇



不到两平方公里的会安古城每年都吸引数以万计的国际游客前往。色彩缤纷的古建筑、古老的街角营造出宁静而温柔的空间。

此外，绥和、美奈和大叻也跻身该榜单。（完）