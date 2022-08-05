越南下龙湾获赞为“世界最令人印象深刻的目的地”

据《越共电子报》，《The Travel》介绍越南是一个拥有许多迷人事物的国家，例如独特的街头美食、世界最大的洞穴或美丽的原始热带海滩。下龙湾被誉为越南北方最美丽的奇观之一，绝对是游客来越南时不容错过的目的地。

最近，世界顶尖旅游网站 《The Travel》的专栏作者 Aaron Spray 称赞越南下龙湾是一个特别令人印象深刻的目的地和“东南亚最美景点之一”。



《The Travel》介绍越南是一个拥有许多迷人事物的国家，例如独特的街头美食、世界最大的洞穴或美丽的原始热带海滩。下龙湾被誉为越南北方最美丽的奇观之一，绝对是游客来越南时不容错过的目的地。



这个世界自然遗产以美丽的石灰岩山脉、仿佛科幻电影画面的景色吸引着游客。探索这个海湾的最佳方式是乘船徜徉在翡翠色的海水及清新的空气中。



下龙湾有什么特别之处？



对于许多外国游客来说，下龙湾令人印象深刻的风景被视为“越南旅游”标志之一。这个奇观以成千上万个的岛屿、无数的洞穴和令人印象深刻的生态系统来吸引着游客。

下龙湾位于包括白子龙湾和吉婆岛在内的大型综合体中，其面积约 1553 平方公里，有大小岛屿 1969 个。其中的989个岛屿已被命名。在探索下龙湾的美景时，游客很可能会迷失在形状根据角度和光线的变化而变化的岩石岛屿世界中。



在越南语中，“下龙”一词的意思是龙降，与龙降帮助人们对抗敌人的传说有关。

在下龙湾可体验什么活动



游客应避免在 6 月至 8 月期间访问下龙湾。这是一个多雨多风的时期，因此难以导航和探索海湾。

1. 乘坐游船、玩皮划艇



乘船游览下龙湾是最受欢迎的活动。在宁静的早晨，没有什么能比漂浮在海面上更让人惬意。游艇周围是覆盖着绿树的形态各异的石灰岩山脉。

另一种选择是自己划皮划艇探索海湾。日落前的黄昏时分是划船的最佳时间，因为那时太阳已经降温，泻湖区因为渔民上岸而相对安静。