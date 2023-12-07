越南三省向法国企业推介投资合作潜力

7日，越南高平省广和县委、县人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会在驮隆友谊中心举行了高平省广和县与中国广西龙州县缔结友好县10周年庆祝活动；广和县驮隆镇与龙州县水口镇缔结友好镇协议签字仪式。

越南高平省广和县与中国广西龙州县接壤边界长22707公里。2013年9月4日，龙州县与广和县（那时为复和县）两县签署了关于建立国际友好县关系的框架协议。这是越中国边界线上缔结友好县关系的首对县份。

自缔结友好关系以来，两县之间的关系日益向前发展。两县一直保持良好关系，尊重国家边境主权，一道努力培增进友谊、确保安全，推动经济、文化和社会发展，边境地区疾病防治等方面的合作。

近年来，双方经验交流活动频繁，举行多场会谈和签署合作协议活动。经济合作继续发展，双边贸易额保持增长势头。驮隆-水口口岸货物进出口额达34亿美元以上。此外，还成功缔结边境地区友好村寨关系协议等。

高平省人民委员会副主席郑长辉高度评价两县取得的成果，同时强调两县以便利地理位置和基础设施，合作与发展潜力仍较多。建议两县党委和政府在所签署的合作框架的基础上继续关注和创造性地运用双边政府的主张和政策，充分开发地理、当地基础设施等方面的优势来继续增进双边友好关系，共促发展。

庆祝活动上，广和县驮隆镇与龙州县水口镇签署了友好合作文件。（完）